बिन मानसून छत्तीसगढ़ के बस्तर में बादलों की एंट्री, कई इलाकों में बेमौसम बारिश, भीषण तपिश से मिली राहत

Bastar Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की इंट्री से पहले मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है. राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं बारिश और बादलों की वजह से इन शहरों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है. वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई संभागों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. आइए आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के मौसम के बारे में आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में बस्तर में हालात कैसे रहने वाले हैं.

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, बस्तर संभाग में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और विदर्भ क्षेत्र में बने सिस्टम के चलते मौसम विभाग ने बस्तर में शनिवार और रविवार को कई इलाकों बारिश की संभावना जताई गई है. बता दें कि इस बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सही साबित हुआ. इसके अलावा, शनिवार की शाम को बस्तर के कई इलाकों में बारिश हुई.

बेमौसम बारिश से मिली राहत (Bastar Weather Today)

वहीं मौसम वैज्ञानिक एच. पी. चंद्रा ने मौसम विभाग पूर्वानुमान की पुष्टि करते हुए बताया बस्तर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जगदलपुर और दरभा में मध्यम बारिश हुई. जबकि चित्रकोट क्षेत्र में हुई भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया. हालांकि, भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए यह बेमौसम बारिश राहत लेकर आई. लेकिन इस बारिश ने किसानों को परेशान भी किया है. उन्होंने कहा कि बारिश के चलते कई इलाकों में फसल खराब होने की भी सूचना मिली.

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छत्तीसगढ़ में मौसम का असर (Bastar Weather News)

मौसम वैज्ञानिक ने आगे बताया कि अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है. दूसरी बात यह है कि अभी एक उत्तर पूर्व विदर्भ के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. तो ये दोनों के प्रभाव से संभव है कि हल्की-फुल्की बारिश बस्तर संभाग में रविवार को हो जाए. वहीं उन्होंने मानसून को लेकर कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 26 मई तक केरल के तट पर पहुंचने की सभावना बनी हुई है. वहीं बंगाल की खाड़ी में बने निम्म दबाव क्षेत्र, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण जैसी कई मौसमी प्रणालियों के सक्रिय होने से मौसम असर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है.

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