बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, चलती ट्रैक्टर में घुसी बाइक, 100 मीटर तक घसीटा

Balrampur News: बलरामपुर जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार ग्रामीणों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि डिंडो गांव के निवासी एक साप्ताहिक बाजार से घर लौट रहे थे, तभी ईंटों से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार ग्रामीणों की दुखद मौत हो गई. यह घटना सनावल पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले महुआ मोड़ पर हुई, जहां डिंडो गांव के साप्ताहिक बाजार से घर लौट रहे बाइक सवारों को ईंट से लदे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली में फंस गई और चालक ग्रामीणों को लगभग 100 मीटर तक घसीटता रहा, जिसके चलते चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बलरामपुर में दर्दनाक हादसा
रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार शाम को चारों लोग एक ही बाइक पर सवार होकर डिंडो बाजार से लौट रहे थे, तभी ईंटों से लदे एक ट्रैक्टर ने लापरवाही से उन्हें कुचल दिया. यह हादसा इतना भयानक था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए. टक्कर के बाद मोटरसाइकिल ट्रैक्टर की ट्रॉली में फंस गई और चारों ग्रामीण सड़क पर करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए.
इंजन लेकर फरार हो गया ड्राइवर
आरोप है कि दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रॉली को घटनास्थल पर ही छोड़कर, केवल इंजन लेकर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है. इस दुखद घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. ईंटों से लदा यह ट्रैक्टर सनावत गांव की ओर जा रहा था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
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