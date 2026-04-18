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बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, युवक ने सरेराह खुद को किया आग के हवाले; 80% तक झुलसा शरीर

cg news: बिलासपुर में एक युवक ने सरेराह खुद पर पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह करने की कोशिश है.  पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है. जानकारी के मुताबिक युवक का शरीर 80% झुलस गया है.

 

 

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Mayuri Payal|Last Updated: Apr 18, 2026, 03:27 PM IST
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Bilaspur news: बिलासपुर से दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक ने सरेराह खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की है. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है जो देखने में मन को विचलित कर देने वाली है. जानकारी के अनुसार, युवके को पहले पेट्रोल पंप के पास देखा गया था जहां से उसने पेट्रोल खरीदी और फिर कुछ दूर पर बीच सड़क उसने खुद को आग के हवाले कर दिया. युवक का शरीर 80% तक झुलस गया है.

य़ुवक ने खुद को किया आग के हवाले
मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के पौशरी गांव का है जहां युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है. युवक की पहचान मनजीत जायसवाल के रूप में हुई है. सामने आई CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे युवक ने सुनसान सड़क पर पहले अपनी बाइक रोकी फिर कुछ देरी में खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगा दी. देखते ही देखते युवक आग की लपटों में घिर गया, जिससे वहां मौजूद कुछ लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तैसे-तैसे आग को बुझाकर युवक को अस्पताल भर्ती किया गया. 

पेट्रोल पंप से खरीदा पेट्रोल
CCTV फुटेज में देखा गया है कि पहले युवक एक पेट्रोल पंप पहुंचता है जहां पीले रंग के डबे में वो पेट्रोल भरवाता है और फिर वहां से चला जाता है. युवक पंप की कुछ दूरी पर जाकर अपना बाइक रोकता है और फिर खुद को आग के हवाले कर देता है. स्थानीय लोगों की तत्परता से युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है.डॉक्टरों के अनुसार युवक करीब 80 प्रतिशत तक झुलस चुका है और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

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पुलिस कर रही हर एंगल से जांच
एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल आत्मदाह के कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. हालांकि प्रारंभिक तौर पर मानसिक तनाव, स्ट्रैस या अवसाद की आशंका जताई जा रही है. पुलिस युवक का बयान लेने की कोशिश कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ जारी है. ASP मधुलिका सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

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