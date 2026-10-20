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आजादी के बाद पहली बार रावघाट पहुंची रेल, CM साय ने बताया छत्तीसगढ़ के विकास का ऐतिहासिक अध्याय

छत्तीसगढ़ के रेल इतिहास में 20 अक्टूबर का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है. साल 1914 में शुरू हुए पहले सर्वे और आजादी के 79 साल बाद अब जाकर रावघाट से रायपुर तक सीधी पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू हो गई है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 20, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 06:00 PM IST
आजादी के बाद पहली बार रावघाट पहुंची रेल, CM साय ने बताया छत्तीसगढ़ के विकास का ऐतिहासिक अध्याय

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