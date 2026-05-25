लाल किला मैदान में गूंजा जनजातीय गौरव, CM साय बोले- दुनिया को राह दिखा सकता है आदिवासी समाज

Chhattisgarh News: रविवार को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में आदिवासी पहचान, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक चेतना का एक भव्य नजारा देखने को मिला, जब देश भर से हजारों आदिवासी प्रतिनिधि, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और पारंपरिक समुदायों के लोग राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए. इस कार्यक्रम का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया था. जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति जागृति समिति द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति ने इस अवसर को और भी विशेष बना दिया.

इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी समुदाय न केवल प्रकृति का संरक्षक है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप भी है. उन्होंने कहा कि सदियों से जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हुए आदिवासी समुदाय ने प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का काम किया है. आज जब पूरी दुनिया पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, तब आदिवासी जीवन-दर्शन मानवता को सतत विकास के मार्ग की ओर दिशा दिखा सकता है.

आदिवासी संस्कृति से छत्तीसगढ़ की पहचान

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसके समृद्ध आदिवासी संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है. यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां 42 अलग-अलग आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, और जहां राज्य का लगभग 44 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है. आदिवासी समुदाय का योगदान स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र-निर्माण के कार्य तक अतुलनीय रहा है. वास्तव में भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह जैसी महान विभूतियों ने अपनी संस्कृति, आत्म-सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष और बलिदान का एक गौरवशाली इतिहास रचा है.

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भाषा का महत्व

सीएम साय ने कहा कि नवा रायपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम जैसे ‘आदि परब’, ‘बस्तर पंडुम’ और ‘बस्तर ओलंपिक्स’ केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं हैं, बल्कि ये आदिवासी प्रतिभा, परंपराओं और पहचान को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के प्रयास हैं. किसी भी समाज की संस्कृति उसकी भाषा के माध्यम से ही जीवित रहती है. इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों को गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी आदिवासी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष पहल कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहे. इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में बस्तर से लेकर सरगुजा तक आस्था के पारंपरिक केंद्रों, जैसे देवगुड़ी और मातागुड़ी के संरक्षण और विकास के कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है.

संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा

अपने संबोधन में सीएम ने आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि समुदाय के भीतर धीरे-धीरे एक भावना जोर पकड़ रही है कि उन व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) की सूची से बाहर करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी मूल आदिवासी परंपराओं, संस्कृति और धर्म को त्याग दिया है. ताकि आरक्षण और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ उन समुदायों तक पहुंच सके, जो आज भी अपनी मूल पहचान और परंपराओं को संजोकर रखे हुए हैं.

लाल किला मैदान में गूंजा जनजातीय गौरव

इस कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत की एक जीवंत झलक पेश की. मांदर और ढोल की तालबद्ध थाप, और लाल किले के प्रांगण में दिन भर गूंजती पारंपरिक लोक धुनों के बीच, यह जमावड़ा महज एक कार्यक्रम से कहीं बढ़कर साबित हुआ. यह आदिवासी समुदाय की एकता, आत्म-सम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक सशक्त राष्ट्रीय उद्घोषणा के रूप में सामने आया.