/छत्तीसगढ़ के 92 गांवों में पहली बार फहरेगा तिरंगा, कभी नक्सलियों के खौफ में जीते थे लोग

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छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी और चल रहे विकास कार्यों की वजह से एक ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है. इस स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ज़िलों के 92 दूर-दराज़ गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा. ये वे इलाके हैं जो दशकों से नक्सली आतंक और डर के साये में रहे हैं. आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब इन इलाकों के ग्रामीण और बच्चे औपचारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे. इनमें सुकमा के 50, बीजापुर के 33 और नारायणपुर के 9 गांव शामिल हैं.
गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 15 अगस्त को बीजापुर के 33 गांवों में पहली बार झंडा फहराया जाएगा. सुकमा जिले में ऐसे 50 गांव होंगे जहां इस दिन पहली बार झंडा फहराने का कार्यक्रम होगा. इसी तरह नारायणपुर जिले में 9 गांवों में पहली बार झंडा फहराया जाएगा.डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आगे बताया कि इन सभी गांवों में झंडा फहराने की तैयारी की जा रही है. इससे पहले जिन गांवों में झंडा फहराया गया था, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है. यह अभियान बस्तर डिवीजन के उन गांवों तक भी बढ़ाया जाएगा जहां नक्सली हमले या मुठभेड़ जैसी बड़ी घटनाएं हुई हैं.
शहीदों की याद में अमर होंगे सामुदायिक भवन
इसके साथ ही बस्तर संभाग में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है. संभाग भर के 500 से अधिक सरकारी स्कूलों, प्रमुख चौराहों और सामुदायिक केंद्रों का नाम इन अमर शहीदों के नाम पर रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें.
हर घर तिरंगा अभियान की धूम
इस बीच राजधानी रायपुर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह का माहौल है. 10 अगस्त को रायपुर के मरीन ड्राइव से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. यह आयोजन बस्तर से लेकर रायपुर तक पूरे राज्य को देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के बंधन में जोड़ने का काम करेगा. इसके अलावा राज्य-स्तर पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम 17 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे. 7 से 15 अगस्त तक वंदे मातरम का गायन होगा. हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा. 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा.
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