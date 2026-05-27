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ड्राइविंग सीट पर TS सिंहदेव, बगल में भूपेश बघेल, कांग्रेस में एकजुटता की नई तस्वीर

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एकजुटता की नई तस्वीर सामने आई है. जहां भूपेश बघेल-टीएस सिंहदेव और दीपक बैज एक ही मंच पर नजर आए और एकुजटता की नई तस्वीर दिखी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 27, 2026, 11:19 AM IST
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एक मंच पर दिखे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी दिग्गज
एक मंच पर दिखे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी दिग्गज

TS Singhdeo Met Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर सीनियर नेताओं के कई बयान सामने आए थे. वर्तमान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने एक बयान में सीनियर नेता टीएस सिंहदेव को दिल्ली में काम करने की सलाह दी थी. क्योंकि टीएस बाबा ने पीसीसी चीफ बनने की इच्छा जताई थी. वहीं दोनों नेताओं के बयानों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे हाईकमान का मामला बताया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इन बयानों के कई मतलब निकाले जा रहे थे. लेकिन सूरजपुर में हुए कांग्रेस के प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन में पार्टी की एकजुटता की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है. जहां भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज एक ही मंच पर नजर आए. 

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम तस्वीर 

सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में हुए कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन ने मंगलवार को राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश दिया. लंबे समय से संगठन और नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एक मंच पर नजर आए. इतना ही नहीं, धरना स्थल से नगर पंचायत शिवनंदपुर की चुनावी सभा तक दोनों नेता एक ही कार में पहुंचे, जहां गाड़ी की स्टेयरिंग खुद टीएस सिंहदेव ने संभाली और बगल की सीट पर भूपेश बघेल बैठे दिखाई दिए. राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर को कांग्रेस के भीतर एकजुटता के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. 

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एक मंच पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज 

इसके अलावा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव और दीपक बैज एक ही मंच पर एक साथ बैठे नजर आए. हाल के दिनों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर कई तरह की बयानबाजी सामने आई थी. ऐसे माहौल में विश्रामपुर में दीपक बैज, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का एक साथ दिखना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी अहम संकेत माना जा रहा है. इस दौरान तीनों नेताओं ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा. 

हम हमेशा साथ हैंः टीएस सिंहदेव

टीएस सिंहदेव ने कहा कि मीडिया से बातचीत में टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनके और भूपेश बघेल के रिश्तों को लेकर अनावश्यक अटकलें लगाई जाती हैं. उन्होंने कहा कि वे दोनों हमेशा साथ हैं लेकिन जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के कारण हर समय सार्वजनिक रूप से साथ दिखना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता. सिंहदेव ने कहा कि वे लगातार आपस में संवाद करते रहते हैं, हालांकि ऐसी बातें सार्वजनिक या मीडिया में सामने नहीं आतीं. उनके बयान को कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी की चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. 

दरअसल, विश्रामपुर थाना के सामने कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था. मामला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने नरेंद्र जैन पर धमकी देने, गाली-गलौज करने और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बता रही है. पार्टी नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है. 

ये भी पढे़ंः MP राज्यसभा चुनाव: BJP तीसरी सीट पर भी लगा सकती है दांव, ये नेता बड़े दावेदार

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