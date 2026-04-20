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GF को इम्प्रेस करने के चक्कर में युवक ने किया ऐसा काम, वजह जान पुलिस की भी छूट गई हंसी, रायपुर का अनोखा मामला

Unique Case From Raipur: रायपुर में अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की चाह में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला, जिसकी चर्चा चारों हो रही है. वजह जानकर आपकी भी हैरान रह जाएंगे.

 

Written By  Rajesh Nishad|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:43 PM IST
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Unique Case From Raipur: प्यार में लोग क्या-क्या कर गुजरते हैं, इसकी एक चौंकाने वाली मिसाल सामने आई है. अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की चाहत में एक युवक ने ऐसा रास्ता चुन लिया, जिसने उसे सीधे जेल पहुंचा दिया. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है. पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक ढोलक वादक के साथ उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने बुलेट वाहन जब्त किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी प्रोफेशनल चोर नहीं है, लेकिन अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए महंगी बाइक चोरी करने का खुलासा हुआ है. बाइक चोरी की इस वारदात के खुलासे से पुलिस भी हैरान हो गई है. 

ढोलक वादक है आरोपी
दरअसल पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के कौशल्या विहार इलाके की है, जहां सेक्टर 4 में बाइक चोरी की वारदात हुई थी. पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दो ऋषि शुक्ला और रोहितेश चन्द्राकर को हिरासत में लिया. दोनों युवकों से पूछताछ की गई तो युवकों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है. आरोपी ऋषि शुक्ला ढोलक वादक बताया जा रहा है. वहीं रोहितेश चन्द्राकर मार्बल लाइन में काम करने की बात सामने आई है.

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प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए वारदात को दिया अंजाम
जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है. पूछताछ में आरोपियों ने पहली मर्तबा चोरी करने की बात कबूल किया है. साथ ही खुलासा हुआ कि महंगी बाइक बुलेट को अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए चोरी की गई है. एसीपी नवनीत पाटिल ने कहा दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें : प्रेमी के घर संदिग्ध अवस्था में मिली युवती की लाश, इंस्टा पर लाइव आकर करता था मारपीट, महफूज खान पर लगे गंभीर आरोप

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