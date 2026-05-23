Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3226938
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

'...तेल की कीमतों में और आएगी तेजी', केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, मिडिल ईस्ट युद्ध का भारत पर असर

Tokhan Sahu News: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि मिडिल ईस्ट तनाव का भारत में असर पड़ने लगा है. वहीं आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतें और बढ़ सकती है. उन्होंने बताया कि भारत 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से तेल बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 23, 2026, 07:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Minister Tokhan Sahu Statement
Minister Tokhan Sahu Statement

Minister Tokhan Sahu Statement: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मिडिल ईस्ट युद्ध और बढ़ते तनाव का असर अब भारत के तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक हालात जल्द नहीं सुधरे और युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संकट का असर देश पर पड़ना स्वाभाविक है.

वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. ऐसे में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है. इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कई जगहों पर पेट्रोल पंपों में सप्लाई प्रभावित होने जैसी स्थिति बन रही है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है. उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और जब तक यह तनाव खत्म नहीं होता, तब तक बाजार स्थिर होना मुश्किल है. मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश में अभी इतना तेल उत्पादन नहीं होता कि पूरी जरूरत घरेलू स्तर पर पूरी की जा सके. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलावों का असर भारत पर सीधे तौर पर पड़ता रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bilaspur News

Trending news

Mandsaur News
जिस मकान में की थी AC फिटिंग, उसी मालिक से मांगी 15 लाख की फिरौती, फिर पुलिस ने...
Sidhi Crime News
ऐसी औलाद से भगवान बचाए! बेटे ने 5000 में कर दिया ‘पिता की मौत’ का सौदा, 10 गिरफ्तार
gwalior crime news
शादी के ठीक 25 दिन बाद...एक मायके में तो दूसरे ने ससुराल में उठाया ऐसा कदम, सब हैरान
Mohan Yadav
MP के बिजली उपभोक्ताओं को 473 करोड़ की राहत, 40 लाख घरों में लगे स्मार्ट मीटर
Twisha Sharma Case
ट्विशा मौत केस में बड़ा मोड़! 7 दिन की पुलिस रिमांड पर समर्थ सिंह, अब खुलेंगे राज
bhind news
भिंड में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में जा रहा परिवार सिंध नदी में डूबा, दो की मौत
bhopal news
भोपाल में शाम 7 बजे होगा A.R.रहमान का लाइव कॉन्सर्ट, पहुंचेंगे ये दो बड़े एक्टर
Ujjain Crime News Hindi
Ujjain: सस्ते सोने का लालच देकर लाखों की ठगी, 1 आरोपी गिरफ्तार...
ujjain news
बकरीद से पहले गो तस्करी पर गरमाई सियासत, VHP ने दी बड़ी चेतावनी! सौंपा ज्ञापन
Mandsaur news Hindi
वायरल वीडियो पर मचा बवाल, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी नेता पर गुंडागर्दी का आरोप...