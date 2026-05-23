'...तेल की कीमतों में और आएगी तेजी', केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, मिडिल ईस्ट युद्ध का भारत पर असर

Minister Tokhan Sahu Statement: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मिडिल ईस्ट युद्ध और बढ़ते तनाव का असर अब भारत के तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक हालात जल्द नहीं सुधरे और युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संकट का असर देश पर पड़ना स्वाभाविक है.

वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. ऐसे में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है. इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कई जगहों पर पेट्रोल पंपों में सप्लाई प्रभावित होने जैसी स्थिति बन रही है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है. उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और जब तक यह तनाव खत्म नहीं होता, तब तक बाजार स्थिर होना मुश्किल है. मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश में अभी इतना तेल उत्पादन नहीं होता कि पूरी जरूरत घरेलू स्तर पर पूरी की जा सके. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलावों का असर भारत पर सीधे तौर पर पड़ता रहेगा.

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