अब जुआ-सट्टा खेलने वालों की खैर नहीं! सुधर जाओ वरना होगा कड़ा एक्शन, पिंटू हलवाई ने टेके घुटने

Raigarh Police Operation Ankush: रायगढ़ में ऑपरेशन अंकुश के तहत ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क पर पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी पिंटू हलवाई ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया. आरोपी उत्तराखंड भाग गया था और मोबाइल भी नष्ट कर दिया था.
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Raigarh Police News: रायगढ़ जिले में एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों पर लगातार हो रही सख्त कार्रवाई का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. पुलिस की लगातार दबिश, गिरफ्तारी और तकनीकी जांच से बढ़े खौफ के बीच ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क का मुख्य आरोपी पिंटू हलवाई, निवासी चांदमारी रायगढ़, आज पुलिस कार्यालय पहुंचा और गिरफ्तारी से बचने के बजाय रायगढ़ पुलिस के समक्ष सरेंडर करना उचित समझा.
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पिंटू हलवाई ने एसएसपी के समक्ष अपराध से तौबा करते हुए मुख्यधारा से जुड़कर नया जीवन शुरू करने की इच्छा जताई. आरोपी ने स्वीकार किया कि पुलिस की लगातार कार्रवाई और उसके नेटवर्क से जुड़े साथियों की गिरफ्तारी के बाद वह भयवश रायगढ़ छोड़कर उत्तराखंड भाग गया था. गिरफ्तारी के डर से उसने अपना मोबाइल फोन भी नष्ट कर दिया था, लेकिन रायगढ़ पुलिस की लगातार कार्रवाई और बढ़ते दबाव के कारण आखिरकार उसने स्वयं सामने आकर आत्मसमर्पण किया.
जिला बदर जैसी होगी कार्रवाई
एसएसपी ने आरोपी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में दोबारा किसी भी प्रकार के सट्टा, जुआ या अवैध कारोबार में शामिल पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के साथ जिला बदर जैसी कार्रवाई भी की जाएगी. इसके बाद आरोपी को थाना कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया.
2000 रुपये नकद जब्त किए
थाना कोतवाली में दर्ज अपराध के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी, भतीजे और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क संचालित कर रहा था. व्हाट्सऐप कॉलिंग के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था और यूपीआई के माध्यम से रकम का लेन-देन किया जाता था. आरोपी से 2000 रुपये नकद जब्त किए गए हैं.
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
विदित हो कि गत दिनों थाना साइबर और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपी के नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया था. कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, सट्टा संचालन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, 2 लाख 69 हजार रुपये नकद, नोट गिनने की मशीन और महंगे मोबाइल बरामद किए गए थे. इन सभी मामलों में पिंटू हलवाई मुख्य आरोपी के रूप में फरार था, जिसे आज कोतवाली के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
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