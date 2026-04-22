लेंसकार्ट पर बवाल: शोरूम में घुसकर कर्मचारियों को लगाया तिलक, बांधा कलावा; चश्मा तोड़कर जताया गुस्सा

Chhattisgarh News: आईवियर ब्रांड 'लेंसकार्ट' अपनी नई ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर विवादों में घिर गया है. बजरंग दल ने इस पॉलिसी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और इसे हिंदू समुदाय के लिए अपमानजनक बताया है. इस विरोध प्रदर्शन का असर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और रायपुर में बड़े पैमाने पर देखने को मिला. रायगढ़ में बजरंग दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लेंसकार्ट के शोरूम पर जमा हुए, जहां उन्होंने न केवल कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी कलाई पर कलावा बांधा, बल्कि शोरूम के अंदर लगे ब्रांड के पोस्टरों पर भी तिलक लगाया.

रायगढ़ में बवाल

बजरंग दल ने रायगढ़ में लेंसकार्ट शोरूम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. शोरूम पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों को तिलक लगाया और उनकी कलाई पर कलावा बांधा. उन्होंने स्टोर के अंदर लगी हर तस्वीर पर भी तिलक लगाया. इसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और अनुरोध किया कि लेंसकार्ट के डायरेक्टर पीयूष बंसल को एक पत्र ईमेल किया जाए. इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्टोर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका विरोध लेंसकार्ट द्वारा लागू की गई विवादित ड्रेस कोड नीति के खिलाफ था.

यह भी पढ़ें: हिजाब को 'हां' और तिलक को 'ना'! लेंसकार्ट के कथित आदेश पर भड़का बजरंग दल, उज्जैन स्थित शोरूम बंद कराने की दी चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

हनुमान चालीसा का पाठ

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि यह हिंदू समुदाय के लिए अपमानजनक है. इसलिए, लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना हेतु हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी कंपनी इस तरह का आचरण करती है, तो उसे लगातार विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा.

रायपुर में भी हंगामा

इस बीच, रायपुर में एक कथित धार्मिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लेंसकार्ट के एक शोरूम में घुसकर कर्मचारियों को तिलक लगाया. कार्यकर्ताओं ने पहले कर्मचारियों के नाम पूछे और फिर उन्हें तिलक लगाकर काम करने का निर्देश दिया, और उनसे कहा कि वे लोगों को बताएं कि वे हिंदू हैं. इसके बाद चश्मा फेंककर भी विरोध जताया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!