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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मुजगहन पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाली काठाडीह की BSUP कॉलोनी में एक महिला के साथ कथित मारपीट के बाद विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि महिला ने कुछ लोगों को तुलसी के पौधे के पास रील न बनाने के लिए कहा था. इस बात पर बहस हुई और बाद में मामला मारपीट में बदल गया. पीड़िता ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाया है.
सुअर लेकर बस्ती में घुसे बजरंग दल कार्यकर्ता
घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आधी रात को सुअर लेकर बस्ती के भीतर घुसकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस अनोखे और आक्रामक विरोध प्रदर्शन से पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया. मुजगहन थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया.
जांच में जुटी पुलिस
बजरंग दल का कहना है कि महिला के साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि उसने धार्मिक महत्व वाली जगह तुलसी के पौधे के पास रील बनाने पर ऐतराज जताया था, जो स्वीकार्य नहीं है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है. फिलहाल मुजगहन पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है. विवाद की असल वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी.
अब जानिए पूरा मामला
पूरा मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है. जहां काठाडीह BSUP कॉलोनी में दो समुदायों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब तुलसी के पौधे के पास रील बनाई जा रही थी. यह झगड़ा मारपीट में बदल गया. रविवार को हुई इस घटना के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता बुधवार रात एक सुअर लेकर कॉलोनी पहुंचे, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया. पीड़िता ने बताया कि उनके घर की बालकनी में पूजा के लिए तुलसी का पौधा रखा हुआ है. रविवार को पड़ोसी फिरदोस बेगम के बच्चे तुलसी के पौधे के पास रील बना रहे थे. बच्चे गमले को पकड़कर हिला रहे थे, जब इसका विरोध किया गया तो झगड़ा शुरू हो गया.
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