Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /तुलसी पौधे के पास रील बनाने पर हंगामा, सुअर लेकर घुसे बजरंग दल कार्यकर्ता, गरमाया माहौल

तुलसी पौधे के पास रील बनाने पर हंगामा, सुअर लेकर घुसे बजरंग दल कार्यकर्ता, गरमाया माहौल

Raipur News: देर रात रायपुर की BSUP कॉलोनी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक सुअर के साथ अनोखा और उग्र विरोध प्रदर्शन किया. यह हंगामा कॉलोनी में रहने वाली एक हिंदू महिला के साथ हुई मारपीट के विरोध में किया गया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 11, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:12 PM IST
तुलसी पौधे के पास रील बनाने पर हंगामा, सुअर लेकर घुसे बजरंग दल कार्यकर्ता, गरमाया माहौल

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP राज्यसभा चुनाव: SC से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका! सिंघवी की दलीलें नाकाम
MP Rajya Sabha Chunav2 hrs ago
2
damoh news2 hrs ago
3
Mohan Yadav3 hrs ago
4
Mohan Yadav3 hrs ago
5
betul news3:59 AM IST