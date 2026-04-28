बस्तर संभाग में पुलिस का एक और बदलाव, 4 जिलों के शहरी इलाकों में दिखेगी खाकी वर्दी

Bastar Division: बस्तर से नक्सलवाद का असर कम होने के साथ ही अब बस्तर की पुलिस भी अपने परंपरागत स्वरूप में नजर आने लगी है. नक्सलवाद की चुनौतियों और नक्सली गतिविधियों के चलते पहले पुलिस के जवान कैमफ्लेज वर्दी में नजर आते थे. खाकी वर्दी का चलन यहां थोड़ा कम था. लेकिन अब नक्सलवाद खत्म होने के बाद पुलिस ने पारंपरिक वर्दी पर फिर से फोकस बढ़ा दिया है. बस्तर संभाग के चार जिलों के शहरी इलाकों में अब पुलिस खाकी वर्दी में ही नजर आएगी. यहां जवानों को पारंपरिक वर्दी में ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं.

बस्तर के चार जिलों पर फोकस

बस्तर संभाग के कोंडागांव, कांकेर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में पुलिस बल फिर से अपनी पारंपरिक वर्दी में ड्यूटी करता दिखाई दे रहा है. लंबे समय तक जंगल ऑपरेशन और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के कारण जवान कॉम्बैट यूनिफॉर्म में रहते थे, लेकिन अब सामान्य पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए खाकी वर्दी को प्राथमिकता दी जा रही है. फिलहाल संभाग मुख्यालय जगदलपुर के साथ ही कोंडागांव, कांकेर और दंतेवाड़ा के शहरी इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों को खाकी वर्दी में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं. यह निर्देश बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दिए हैं.

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धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे और ऑपरेशन में कमी आएगी वैसे ही बाकी के इलाकों में भी यह बदलाव देखने की मिलेगा. बस्तर आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि अब क्षेत्र में हालात बेहतर हो रहे हैं और पुलिस जनता के बीच सामान्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा खाकी वर्दी पुलिस और आम लोगों के बीच दूरी कम करने का प्रतीक है. हालांकि इन जिलों के ग्रामीण इलाकों में फिलहाल कैमफ्लेज वर्दी ही दिखेगी. लेकिन यहां धीरे-धीरे बदलाव शुरू किया जाएगा.

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था. लेकिन यहां अभी भी बस्तर संभाग के कुछ जिलों में पुलिस और सुरक्षाबलों की तरफ से लगातार सावधानी बरती जा रही है. यहां पर सर्चिंग भी हो रही है.

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