छत्तीसगढ़: BJP को प्रदेश अध्यक्ष के शहर में मिली हार, कांग्रेस ने बचा लिया 30 साल पुराना गढ़; 436 वोटों से मिली जीत

Chhattisgarh Urban Local Body Election: छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जगदलपुर के इंदिरा गांधी वार्ड पार्षद के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस (Congress) 30 साल पुराना अपना गढ़ बचाने में सफल रही है. बता दें कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव के शहर में हार करारी हाल मिली है और कांग्रेस प्रत्याशी रामदत्त तिवारी ने 436 वोटों से जीत दर्ज की है. इस जीत के बाद कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है.

जगदलपुर (Jagdalpur) के इंदिरा गांधी वार्ड पार्षद उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है और पिछले 3 दशक से इस वार्ड में कांग्रेस का कब्जा है. कांग्रेस प्रत्याशी रामदत्त तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों से हराया है. नगरीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामदत्त तिवारी को 814 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 378 वोट मिले. बता दें कि 1 जून को पार्षद उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग में कुल 1542 मतदाताओं में से 1229 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था.

कांग्रेस पार्षद के निधन के बाद खाली हुई थी सीट

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बता दें कि जगदलपुर की इंदिरा गांधी वार्ड सीट कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद रहे अब्दुल रशीद के निधन के बाद खाली हुई थी. इस सीट पर लंबे समय से अब्दुल रशीद और उनके परिवार का कब्जा रहा है. अब्दुल रशीद इंदिरा गांधी वार्ड से चार बार पार्षद चुने गए थे. इससे पहले उनकी मां 2 बार इस सीट से पार्षद रही थीं. इस सीट पर फिर जीत दर्ज कर कांग्रेस ने इतिहास दोहराया है.

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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के करीबी को मिली हार

भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय उपचुनाव में जगदलपुर की इंदिरा गांधी वार्ड सीट से मनोहर दत्त तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का करीबी माने जाते हैं. वहीं, कांग्रेस ने रामदत्त तिवारी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने रुबीना कुरैशी को चुनावी मैदान में उताता था.