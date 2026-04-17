सक्ती हादसे पर कांग्रेस ने खड़े किए ये आठ सवाल, सरकार और प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप

Chhattisgarh Congress: सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट हादसे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार, उद्योग प्रबंधन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसे लेकर रायपुर में हुई एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में औद्योगिक दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके पीछे सरकार की उद्योगपतियों से सांठगांठ, कमजोर निगरानी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जिम्मेदार है.

वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वेदांता हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही और गलत नीति का नतीजा है. उन्होंने दावा किया कि सस्ते और घटिया उपकरणों के सहारे प्लांट खड़े किए जा रहे हैं, जिससे श्रमिकों की जान खतरे में पड़ रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जांच दल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहां हालात भयावह थे और कर्मचारियों में डर का माहौल था.

उन्होंने सरकार और कंपनी से आठ सवाल पूछे

1. इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है?

2. बॉयलर सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं.

3. प्रेशर गेज और सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच हुई थी या नहीं.

4. पानी का स्तर नियंत्रित था या नहीं.

5. अत्यधिक तापमान बनने की वजह क्या थी?

6. सेफ्टी वाल्व जाम या खराब था क्या?

7. ईंधन, डिजाइन, मटेरियल और वेल्डिंग की गुणवत्ता जांची गई थी या नहीं.

8. हादसा तकनीकी खामी से हुआ या मानवीय लापरवाही से.

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नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिन उद्योगों में सस्ते निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, वहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई उद्योगों में चीनी सस्ता माल लगाया गया है और विदेशों से कबाड़नुमा मशीनरी खरीदकर फैक्ट्री खड़ी की गई हैं, जिसका नतीजा अब हादसों के रूप में सामने आ रहा है. उन्होंने कहा कि वेदांता प्लांट हादसे के लिए जिम्मेदार ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दोषियों पर बहुत सामान्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिससे उन्हें आसानी से जमानत मिल सकती है. उन्होंने मांग की कि दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (सदोष मानव वध) जैसी गंभीर धाराएं लगाई जाएं. कांग्रेस ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है और कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

मजदूरों का इलाज बेहतर हो

महंत ने कहा कि गंभीर रूप से झुलसे श्रमिकों को तुरंत राज्य से बाहर बेहतर इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए. उनके मुताबिक देश के प्रमुख बर्न यूनिट मुंबई, कोयंबटूर और हैदराबाद में हैं, जहां बेहतर इलाज से कई जानें बचाई जा सकती हैं. वेदांता हादसे के बाद राज्य में औद्योगिक सुरक्षा, सरकारी जवाबदेही और उद्योगपतियों को संरक्षण जैसे मुद्दे फिर केंद्र में आ गए हैं. कांग्रेस ने साफ किया है कि पीड़ितों को न्याय मिलने तक वह इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी.

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