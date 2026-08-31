/अब 5 सितंबर को आएगा झीरम मामले का फैसला, NIA की विशेष अदालत में टला निर्णय, भूपेश बघेल ने उठाए सवाल

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी मामले में NIA कोर्ट को आज अपना फैसला सुनाना था और पूरा देश इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. लेकिन विशेष अदालत ने फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी है. अब फैसला 5 सितंबर को आएगा. दरअसल, 12 अगस्त को इस मामले में बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पहले फैसले के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की थी. लेकिन NIA कोर्ट के स्पेशल जज ने अब फैसले को 5 सितंबर तक टाल दिया है.
अब 5 सितंबर को आएगा झीरम मामले का फैसला
NIA कोर्ट ने सोमवार को फैसले के लिए एक नई तारीख का ऐलान किया. स्पेशल NIA कोर्ट को असल में आज (31 अगस्त) झीरम मामले में अपना फैसला सुनाना था, लेकिन अब उसने फैसले के लिए 5 सितंबर की तारीख तय कर दी है. बताया जा रहा है कि NIA ने इस मामले में एक हजार से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और 101 गवाहों ने कोर्ट के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं. इसलिए, कोर्ट फैसला तैयार करने में काफी समय ले रहा है. इसी वजह से, उसने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की मौजूदगी में नई तारीख का ऐलान किया.
NIA के जांच पर भूपेश बघेल ने उठाए सवाल
इस बीच, झीरम मामले में कोर्ट के फैसले से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने NIA की जांच पर सवाल उठाए. बघेल ने कहा कि झीरम की घटना पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश थी. उन्होंने बताया कि NIA ने मामले के मुख्य आरोपी गुडसा उसेंडी से पूछताछ तक नहीं की. ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि NIA की अधूरी जांच के आधार पर कोर्ट फैसला कैसे सुना सकती है.
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