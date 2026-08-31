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अब 5 सितंबर को आएगा झीरम मामले का फैसला, NIA की विशेष अदालत में टला निर्णय, भूपेश बघेल ने उठाए सवाल

विशेष NIA कोर्ट में झीरम घाटी मामले में 31 अगस्त को आने वाला फैसला टाल दिया गया है. अब यह फैसला 5 सितंबर को सुनाया जाएगा. NIA ने 1,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 31, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:09 PM IST
अब 5 सितंबर को आएगा झीरम मामले का फैसला, NIA की विशेष अदालत में टला निर्णय, भूपेश बघेल ने उठाए सवाल

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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