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Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा जिले को आज विकास की बड़ी सौगात मिली. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंड़ी (राछा) में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इनमें 70 करोड़ रुपये से अधिक के 159 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 225 करोड़ रुपये के 182 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है. इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय अधोसंरचना और ग्रामीण विकास से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के समग्र विकास और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद कमलेश जांगड़े सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. नवागढ़ के पोंड़ी (राछा) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया और बटन दबाकर पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि यह दिन जांजगीर-चांपा जिले के लिए ऐतिहासिक है और इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा.
'विकास कार्यों के पूरा होने से जिले में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे'
मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित और भूमिपूजित कार्यों में जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, सीजीएमएससी, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों की परियोजनाएं शामिल हैं. सरकार का दावा है कि इन कार्यों के पूर्ण होने से जिले में विकास को नई गति मिलेगी और आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार राज्य के हर इलाके के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलों के जरिए लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से जिले में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आम जनता को सीधा फायदा होगा.
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