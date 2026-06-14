'विकास कार्यों के पूरा होने से जिले में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे'

मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित और भूमिपूजित कार्यों में जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, सीजीएमएससी, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों की परियोजनाएं शामिल हैं. सरकार का दावा है कि इन कार्यों के पूर्ण होने से जिले में विकास को नई गति मिलेगी और आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार राज्य के हर इलाके के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलों के जरिए लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से जिले में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आम जनता को सीधा फायदा होगा.