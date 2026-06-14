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CM साय ने जांजगीर-चांपा को दी बड़ी सौगात, 295 करोड़ के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा जिले को 295 करोड़ रुपये से अधिक के 341 विकास कार्यों की सौगात मिली. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया.

Written ByPooja
Published: Jun 14, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:51 PM IST
CM साय ने जांजगीर-चांपा को दी बड़ी सौगात, 295 करोड़ के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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