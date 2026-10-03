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सिंगापुर दौरे पर सीएम साय, ग्लोबल निवेशकों के सामने रखेंगे छत्तीसगढ़ का रोडमैप, CEO राउंडटेबल में होगी चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में निवेश की नई संभावनाएं तलाशने सिंगापुर पहुंचे हैं. वे SING Forum 2026 में प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अवसरों को वैश्विक निवेशकों के सामने रखेंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Oct 03, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 11:04 PM IST
सिंगापुर दौरे पर सीएम साय, ग्लोबल निवेशकों के सामने रखेंगे छत्तीसगढ़ का रोडमैप, CEO राउंडटेबल में होगी चर्चा
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