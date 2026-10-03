/सिंगापुर दौरे पर सीएम साय, ग्लोबल निवेशकों के सामने रखेंगे छत्तीसगढ़ का रोडमैप, CEO राउंडटेबल में होगी चर्चा

राज्य सरकार का दृढ़ प्रयास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ प्रयास है कि नई औद्योगिक नीति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, सुदृढ़ अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन तथा उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित किया जाए. उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.