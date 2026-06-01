छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज, 1300 से अधिक पदों पर मतदान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सोमवार 1 जून को नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनावों के लिए मतदान हो रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस चुनाव में कुल 1,310 पदों के लिए मतदान हो रहा है, जिनमें नगर पालिका परिषद अध्यक्षों के 5 रिक्त पद, पार्षदों के 77, जनपद पंचायत सदस्यों के 10, सरपंचों के 82 और पंचों के 1,136 पद शामिल हैं.

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग

नगरीय निकाय चुनावों के लिए 240 उम्मीदवार और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 392 उम्मीदवार मैदान में हैं. निकाय चुनावों के लिए 44,525 तथा पंचायत चुनावों के लिए 10,37,789 मतदाता मतदान करेंगे. इसे सुगम बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 115 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, और पंचायत क्षेत्रों में 937 मतदान केंद्र.

18 पहचान दस्तावेजों की सूची

नगरीय निकायों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) का उपयोग करके कराए जाएंगे, जबकि त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव मतपेटियों का उपयोग करके होंगे. सभी नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा, जबकि त्रि-स्तरीय पंचायतों में मतदान सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगा. मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान को आसान बनाने के लिए आयोग ने 18 पहचान दस्तावेजों की एक सूची निर्धारित की है.

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इतने उम्मीदवार मैदान में

इस चुनावी मुकाबले में कुल 82 नगरीय पदों और 1,228 पंचायत पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कुल 632 उम्मीदवार (240 शहरी और 392 पंचायत) अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

4 जून को नगरीय निकायों की मतगणना

पंचायत चुनावों के लिए वोटों की गिनती उसी दिन होगी जिस दिन मतदान समाप्त होगा, जबकि नगरीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा 4 जून, 2026 को होगी. उम्मीद है कि इन चुनावी परिणामों का स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ेगा.

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