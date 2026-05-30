Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3233050
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

हिंदुस्तान का खाना और पाकिस्तान का गाना... वसीम खान का कट्टरपंथी खेल, 5 साल के बेटे लगवाता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की एक महिला का आरोप है कि 5 साल पहले खुद को तलाकशुदा बताकर वसीम खान ने धोखे से शादी की, फिर धर्मांतरण कराया और जबरन कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया. लेकिन, हद तो तब हो गई जब अपने ही 5 साल के बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन में और हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगवाने लगा.

Written By  SHRIPAL YADAV|Last Updated: May 30, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदुस्तान का खाना और पाकिस्तान का गाना... वसीम खान का कट्टरपंथी खेल, 5 साल के बेटे लगवाता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कट्टरपंथी साजिश का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिस पर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया है. वसीम खान ने पहले तो हिंदू महिला को फंसाया, धर्मांतरण के बाद उससे निकाह किया और अब अपने 5 साल के बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन और हिंदुस्तान के विरोध में नारे भी लगवा रहा है. इस मामले की जानकारी तब हुई जब वसीम की साजिश का शिकार हुई हिंदू महिला ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है.

महिला का आरोप है कि 5 साल पहले खुद को तलाकशुदा बताकर वसीम खान ने धोखे से शादी की, फिर धर्मांतरण कराया और जबरन कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया. लेकिन, हद तो तब हो गई जब हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाना खाने वाला वसीम खान अपने ही 5 साल के बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन में और हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगवाने लगा.

हिंदुस्तान का खाना और पाकिस्तान का गाना

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित महिला ने बताया, 'मेरा 5 साल का बच्चा है अभी, उसको अभी जैसा हम लोग संस्कार देंगे वैसी ही चीजे सीखेगा. उसको पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान को गाली बकवा रहे हैं. हिंदुस्तान के फौजी लोगों को गाली बकवाया जाता है मेरे सामने में, मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे भी बुलवाया जाता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद.'

हिंदू संगठनों ने वसीम के खिलाफ खोला मोर्चा

इस मामले की जानकारी होते ही हिंदू संगठनों ने वसीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पुलिस अधिकारियों से मिलकर कट्टरपंथी साजिश और देशद्रोह के आरोप में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बजरंग दल के जिला संयोजक अमितेष गर्ग ने बताया कि एक महिला ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए वसीम मोहम्मद के ऊपर आपराधिक केस दर्ज कराया है. हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगवाता था. इसको लेकर बजरंग दल ने एसपी साहब से मुलाकात की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि राजद्रोह का भी मामला है. शारीरिक उत्पीड़न का भी मामला है और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के भी कंटेंट हैं. इन सारे कंटेंट के आधार पर आज वसीम खान पर एफआईआर दर्ज किया गया है. एफआईआर के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

वसीम खान पर पहले से कई आपराधिक केस

वसीम खान पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं और 4 दिन पहले ही वो गांजा बेचने के आरोप में जेल भेजा गया था. अब पुलिस ने जबरन धर्मांतरण और देश के खिलाफ नारे लगाने के आरोप के बाद शिकायत दर्ज कर लिया है और मामले जांच कर रही है. एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Love Jihadchhattisgarh news

Trending news

Twisha Sharma Case
ट्विशा की सास खोलेगी मौत की मिस्ट्री? CBI के सवाल, गिरिबाला सिंह के जवाब
jabalpur news
जबलपुर में खुदाई के दौरान मिला जिंदा बम, कबाड़ समझकर निकाला बाहर, इलाके में हड़कंप
Twisha Sharma Case
समर्थ और गिरिबाला सिंह 5-5 दिन की CBI रिमांड पर, आमने-सामने होगी पूछताछ!
MP Board 2026
MP में गर्मी की वजह से बदला 5वीं-8वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल, नया टाइम-टेबल जारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में NEET पेपर लीक को लेकर NSUI का बड़ा प्रदर्शन, बारिश से बदला मौसम, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Sidhi news
मां बनने से पहले मौत का डर! MP के इस जिले में 53 प्रेग्नेंट महिलाओं ने गंवाई जान
dindori news
डिंडौरी में भारी बवाल, अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम को ग्रामीणों ने घेरा
Latest Ujjain News
महाकाल मंदिर में रिंग सेरेमनी की रील पड़ी भारी, वीडियो वायरल होते ही बड़ी कार्रवाई
mp teacher news
एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य, SC ने 2028 तक दिया आखिरी मौका
Narmadapuram news
एमपी के किसान ने अनाज से बनाई मेलोनी की तस्वीर, ‘मेलोडी चॉकलेट’ से दिया ये संदेश