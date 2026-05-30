हिंदुस्तान का खाना और पाकिस्तान का गाना... वसीम खान का कट्टरपंथी खेल, 5 साल के बेटे लगवाता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की एक महिला का आरोप है कि 5 साल पहले खुद को तलाकशुदा बताकर वसीम खान ने धोखे से शादी की, फिर धर्मांतरण कराया और जबरन कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया. लेकिन, हद तो तब हो गई जब अपने ही 5 साल के बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन में और हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगवाने लगा.
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कट्टरपंथी साजिश का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिस पर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया है. वसीम खान ने पहले तो हिंदू महिला को फंसाया, धर्मांतरण के बाद उससे निकाह किया और अब अपने 5 साल के बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन और हिंदुस्तान के विरोध में नारे भी लगवा रहा है. इस मामले की जानकारी तब हुई जब वसीम की साजिश का शिकार हुई हिंदू महिला ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है.
महिला का आरोप है कि 5 साल पहले खुद को तलाकशुदा बताकर वसीम खान ने धोखे से शादी की, फिर धर्मांतरण कराया और जबरन कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया. लेकिन, हद तो तब हो गई जब हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाना खाने वाला वसीम खान अपने ही 5 साल के बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन में और हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगवाने लगा.
हिंदुस्तान का खाना और पाकिस्तान का गाना
पीड़ित महिला ने बताया, 'मेरा 5 साल का बच्चा है अभी, उसको अभी जैसा हम लोग संस्कार देंगे वैसी ही चीजे सीखेगा. उसको पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान को गाली बकवा रहे हैं. हिंदुस्तान के फौजी लोगों को गाली बकवाया जाता है मेरे सामने में, मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे भी बुलवाया जाता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद.'
बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में वसीम खान का कट्टरपंथी खेल सामने आया, पाकिस्तान जिंदाबाद के लगवाता है नारे #Chhatisgarh #AntiNational | #ZeeNews @thakur_shivangi pic.twitter.com/2pcs8Y2c9E
— Zee News (@ZeeNews) May 29, 2026
हिंदू संगठनों ने वसीम के खिलाफ खोला मोर्चा
इस मामले की जानकारी होते ही हिंदू संगठनों ने वसीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पुलिस अधिकारियों से मिलकर कट्टरपंथी साजिश और देशद्रोह के आरोप में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बजरंग दल के जिला संयोजक अमितेष गर्ग ने बताया कि एक महिला ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए वसीम मोहम्मद के ऊपर आपराधिक केस दर्ज कराया है. हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगवाता था. इसको लेकर बजरंग दल ने एसपी साहब से मुलाकात की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि राजद्रोह का भी मामला है. शारीरिक उत्पीड़न का भी मामला है और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के भी कंटेंट हैं. इन सारे कंटेंट के आधार पर आज वसीम खान पर एफआईआर दर्ज किया गया है. एफआईआर के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
वसीम खान पर पहले से कई आपराधिक केस
वसीम खान पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं और 4 दिन पहले ही वो गांजा बेचने के आरोप में जेल भेजा गया था. अब पुलिस ने जबरन धर्मांतरण और देश के खिलाफ नारे लगाने के आरोप के बाद शिकायत दर्ज कर लिया है और मामले जांच कर रही है. एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.