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रायपुर-बिलासपुर में 3 दिन और झुलसाएगी लू, फिर बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश की संभावना

Raipur Weather News: छत्तीसगढ़ में नौतपा के दूसरे दिन भी भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहा. रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित कई शहरों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. जानिए आज रायपुर और बिलासपुर में मौसम कैसा रहेगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 27, 2026, 02:09 PM IST
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रायपुर-बिलासपुर में 3 दिन और झुलसाएगी लू, फिर बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश की संभावना

Raipur-Bilaspur Weather News: छत्तीसगढ़ इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. राज्य के ज्यादातर बड़े शहरों में पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में राजनांदगांव राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं राजधानी रायपुर में भी अधिकतम तापमान बढ़कर 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर जैसे शहरों में उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म और सूखी हवाओं ने रोजमर्रा के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.

रायपुर और बिलासपुर में मौसम कैसा रहेगा?
बुधवार को मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि राजधानी रायपुर और बिलासपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. विभाग के अनुसार शहर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिन के समय तेज लू चलने की संभावना को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें. 

3 दिन बाद बदलेगा मौसम
हालांकि 29 मई के बाद मौसम में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं. मौसम विभाग ने रायपुर और बिलासपुर, साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव में आंधी-तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है.

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यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में अभी और सताएगी गर्मी, लू का अलर्ट, 2 दिन बाद बदलेगा मौसम; मानसून देगा दस्तक

 

छत्तीसगढ़ में हीटवेव का असर
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नौतपा का असर तेज हो गया है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है और कई जिलों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है. विभाग ने 29 मई से आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है. हालांकि इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.

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