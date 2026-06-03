रायपुर-बिलासपुर में मौसम रहेगा मेहरबान, पांच दिन बारिश-आंधी के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

Raipur Weather Update: जून के महीने में छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह से बदल गया है, और अगले पांच दिनों तक भी ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मॉनसून से पहले की गतिविधियों के कारण मौसम के मिजाज में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है. इसके अलावा कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और हल्की बारिश भी हो सकती है. हालांकि आने वाले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.

रायपुर- बिलासपुर में बुधवार को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आज आसमान में बादल छाए रहने, धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है. रायपुर और बिलासपुर में अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

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पेंड्रा रोड रहा सबसे ठंडा

पिछले 24 घंटों में राज्य के तापमान में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया. राजनांदगांव में सबसे ज्यादा तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रोड सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस बीच सुकमा जिले में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजं हवाएं चल सकती हैं, साथ ही गरज और बिजली भी कड़क सकती है.

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