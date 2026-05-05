भाजपा की बंगाल जीत में छत्तीसगढ़ के 4 नेताओं का अहम रोल, जबरदस्त थी सियासी प्लानिंग

Chhattisgarh News: पश्चिम बंगाल विधानसभ चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है. बीजेपी इस जीत में पार्टी की रणनीति भी सबसे अहम हिस्सा रही है. जिसमें दूसरे राज्यों के नेताओं का भी अहम योगदान रहा है. क्योंकि इन नेताओं ने पर्दे के पीछे से पूरी सियासी कमान संभाल रखी थी. जिसमें छत्तीसगढ़ भाजपा के कुछ सीनियर नेताओं की भी बड़ी भूमिका रही है. जिससे भाजपा ने बंगाल फतह कर लिया. बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के अलग-अलग नेताओं को पश्चिम बंगाल की 56 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी. जबकि चार नेताओं को सबसे अहम टास्क दिया था. जिसका सीधा कनेक्शन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से था. इन नेताओं ने बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो लेवल प्लानिंग में बड़ा काम किया. जिससे भाजपा को सफलता मिली.

विजय शर्मा समेत इन नेताओं को कमान

दरअसल, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि वह 15 दिनों तक बंगाल में रुककर लगातार प्रचार करेंगे. जिसके बाद बीजेपी की पूरी टीम एक्टिव हो गई. अमित शाह के 15 दिन के बंगाल प्रवास, रैलियों और सभाओं के समन्वय की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत तीन मंत्री केदार कश्यप, गजेंद्र यादव और टंकराम वर्मा को दी गई. इन चारों नेताओं ने अमित शाह के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी संभाली. रैली स्थलों की तैयारी, स्थानीय समन्वय और सभा से जुड़े पूरे काम के प्रबंधन की तैयारी की थी.

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इन चारों सीनियर मंत्रियों ने बंगाल में जहां-जहां अमित शाह की सभा और रैली हुई. वहां पहले से ही पहुंचकर प्लानिंग शुरू कर दी थी. शाह की रैली में क्या कुछ होगा. मंच से लेकर सभा स्थल तक तय करने में पूरा जोर लगाया. जहां-जहां शाह ने प्रचार किया. वहां बीजेपी की जीत का प्रतिशत शानदार रहा. ऐसे में पर्दे के पीछे से इन नेताओं का रोल सबसे अहम रहा.

नितिन नवीन कनेक्शन

छत्तीसगढ़ के नेताओं को पश्चिम बंगाल चुनाव में काम सौंपने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अहम रोल था. क्योंकि नितिन नवीन लंबे समय तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे हैं. ऐसे में यहां के नेताओं से उनका समनव्य और उनकी कार्यकुशलता से वह पूरी तरह से जानकार थे. ऐसे में उन्होंने छत्तीसगढ़ के नेताओं को अलग-अलग स्तरों पर पार्टी के चुनावी प्रबंधन में शामिल किया. जहां बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर एक-एक विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी. क्योंकि भाजपा में यह भी कहा जाता है कि उम्मीदवार के साथ-साथ पूरा संगठन चुनाव लड़ता है. ऐसे में राज्य के नेताओं को उनकी कार्यकुशलता के हिसाब से बंगाल में पहले से ही तैनात कर दिया गया था.

ऐसे में जब पूरी प्लानिंग के साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाला तो पार्टी को बड़ी जीत मिली. बीजेपी ने बंगाल की 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है.

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