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क्या होता है म्यूल अकाउंट? 111 बैंक खातों के 10 धारक गिरफ्तार, दुर्ग में ठगी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा

Durg Crime News: दुर्ग जिले से एक ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां कर्नाटक बैंक में संचालित 111 बैंक खातों के 10 धारकों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि इन सभी आरोपियों के अकाउंट से लगभग 83 लाख 33 हजार 247 रुपए की अवैध राशि का लेनदेन किया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:39 PM IST
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What is Mule Account: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सबसे बड़ा ठगी का मामला सामने आया है. जहां म्यूल अकाउंट के जरिए सायबर ठगी से अर्जित पैसों को अपने खातो में ट्रांसफर कराने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं सभी आरोपियों के अकाउंट से 83 लाख 33 हजार 247 रुपए की अवैध राशि खातों में ट्रांसफर कर लेनदेन की गई. इसके बाद पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, पुलिस को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय पोर्टल द्वारा कर्नाटक बैंक दुर्ग में संचालित 111 बैंक खातों का विश्लेषण किया गया, तो जांच में पाया गया कि इन खातों का उपयोग देश के कई जगहों से साइबर ठगी की राशि ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था. जिसमें कुल लगभग 86 लाख 33 हजार 247 लख रुपए का अवैध लेनदेन भी पाया गया.
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अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार
इसके बाद पुलिस ने फौरन बैंक से संपर्क करते हुए सभी खातों को होल्ड कर विवेचना शुरू की, तो शिकायत सही पाई गई. इसके बाद सभी दस आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. बता दें कि म्यूल अकाउंट वे बैंक के खाते होते हैं, जिसे संबंधित खाताधारक साइबर ठगी के रुपए के ट्रांसफर के लिए और ऑनलाइन बेटिंग में उपयोग करने के लिए किराए पर देते हैं. किराए पर दिए गए, म्युल अकाउंट के बदले में बाकायदा खाताधारकों को हर माह किराए की एक मुश्त राशि भी दी जाती है. फिलहाल, दुर्ग पुलिस लगातार इस तरह के म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई की जा रही है. 

क्या होता है म्यूल अकाउंट ?
म्यूल अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता है, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी अपनी अवेध कमाई यानि (ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टेबाजी) को छिपाने और ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. बता दें कि ये अपराधी आम लोगों को कमीशन लालच देकर उनके खाते किराए पर लेते हैं. अनजाने में या लालच में इनका इस्तेमाल करने वाले लोग भी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं.

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रिपोर्टः हितेश शर्मा, दुर्ग

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