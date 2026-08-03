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क्या है 'हाफ बिजली बिल योजना'? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लागू करने की मांग, घर-घर शुरू किया अभियान

What is 'Half Electricity Bill Scheme': छत्तीसगढ़ में बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और हाफ बिजली बिल योजना को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है. इसके लिए घर-घर एक अभियान भी चला रही है. वहीं कांग्रेस ने प्रदेशभर में हाफ बिजली बिल योजना को लागू करने की मांग की है. आइए जानते हैं कि हाफ बिजली बिल योजना क्या है. इसका फायदा कैसे उठा सकेंगे.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByManish kushawah
Published: Aug 03, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:31 PM IST
क्या है 'हाफ बिजली बिल योजना'? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लागू करने की मांग, घर-घर शुरू किया अभियान
Image Credit: AI Generated Images

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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