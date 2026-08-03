क्या है 'हाफ बिजली बिल योजना'? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लागू करने की मांग, घर-घर शुरू किया अभियान

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Chhattisgarh Congress News: छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ दो महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू किया है. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि 1 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव, पंचायतों और बूथ स्तर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे फॉर्म भरवाएंगे. इसके माध्यम से महंगी बिजली, स्मार्ट मीटर और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू करने की मांग को लेकर जनता को जागरूक किया जाएगा.
वहीं दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की जनता बढ़ते बिजली बिलों से परेशान है और सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें और उनकी समस्याएं दर्ज करें. कांग्रेस ने दावा किया है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है और सरकार को इसे बंद कर 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू करनी चाहिए. बैज ने बताया कि अभियान पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है और जल्द ही बस्तर जिले में भी इसकी शुरुआत की जाएगी.
क्या है हाफ बिजली बिल योजना?
दरअसल, 'हाफ बिजली बिल योजना' छत्तीसगढ़ सरकार की एक जनकल्याणकारी योजना है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति महीने 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर 50 फीसदी की छूट दी जाती है. इस योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 42 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा है. वहीं अब कांग्रेस पार्टी इस दायरे को बढ़ाकर 400 यूनिट तक कराने की मांग कर रहे हैं.
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