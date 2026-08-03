क्या है 'हाफ बिजली बिल योजना'? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लागू करने की मांग, घर-घर शुरू किया अभियान

वहीं दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की जनता बढ़ते बिजली बिलों से परेशान है और सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें और उनकी समस्याएं दर्ज करें. कांग्रेस ने दावा किया है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है और सरकार को इसे बंद कर 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू करनी चाहिए. बैज ने बताया कि अभियान पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है और जल्द ही बस्तर जिले में भी इसकी शुरुआत की जाएगी.