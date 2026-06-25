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कौन हैं आईपीएस बद्रीनारायण मीणा? जिन्हें सौंपी गई बस्तर की कमान, बनाए गए नए पुलिस महानिरीक्षक

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ सरकार ने 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्रीनारायण मीणा को बस्तर रेंज का नया आईजी नियुक्ति किया है. बद्रीनारायण मीणा NIA में ट्रांसफर हुए सुंदरराज पी की जगह लेंगे.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 25, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:36 PM IST
कौन हैं आईपीएस बद्रीनारायण मीणा? जिन्हें सौंपी गई बस्तर की कमान, बनाए गए नए पुलिस महानिरीक्षक
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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