/कौन हैं आईपीएस बद्रीनारायण मीणा? जिन्हें सौंपी गई बस्तर की कमान, बनाए गए नए पुलिस महानिरीक्षक

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Bastar IG Badrinath Meena-छत्तीसगढ़ सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी बद्रीनारायण मीणा को बस्तर रेंज का नया IG नियुक्त किया है. राज्य शासन द्वारा उनकी नई पदस्थापना के अधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. कभी नक्सल प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए इस नियुक्ति को वहां की कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जारी आदेश के अनुसार, बद्रीनारायण मीणा अब बस्तर रेंज के आईजी के रूप में अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे. बस्तर का प्रभाव मिलने से पहले वे पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.
जयपुर के रहने वाले हैं बद्रीनारायण मीणा
बस्तर रेंज के नए आईजी बद्रीनारायण मीणा छत्तीसगढ़ कैडर के 2004 बैच के बेहद अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं. वे मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले रहने के रहने वाले हैं.उनके पिता जनगणना विभाग में कार्यरत थे. बद्रीनारायण मीणा ने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर के सनफ्लावर पब्लिक स्कूल और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोद्दार से पूरी की. इसके बाद उन्होंने साल 2000 में राजस्थान कॉलेज, जयपुर से बीए की डिग्री हासिल की. उन्होंने साल 2001 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत 2004 में आईपीएस अधिकारी बने. दिलचस्प बात यह है कि उनके भाई श्रवण मीणा भी इसी बैच के आईपीएस अधिकारी चुने गए थे.
बद्रीनारायण मीणा के पास लंबा अनुभव
आईपीएस बद्रीनारायण मीणा के पास छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है. वे इससे पहले दुर्ग रेंज के आईजी और एसएसपी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में बिलासपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में भी शानदार सेवाएं दी हैं.
सुंदरराज पी की जगह लेंगे
बस्तर रेंज में इनसे पहले सुंदरराज पी आईजी के पद पर तैनात थे, जो लगभग पांच साल तक इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आईजी रहे. हाल ही में सुंदरराज पी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी में आईजी बनाया गया है. उनके जाने के बाद खाली हुए इस बेहद महत्वपूर्ण पद पर अब बद्रीनारायण मीणा को नियुक्त किया गया है.
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