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गहरी नींद में सो रहे पति पर पत्नी ने किया जानलेवा हमला, हंसिया से काट डाला प्राइवेट पार्ट

Bilaspur Wife Attacks Husband: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की चकरभाठा बस्ती में एक घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. यहां पत्नी ने अपने शराबी और मारपीट करने वाले पति पर एक तेज धार वाली हंसिया से जानलेवा हमला कर दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 24, 2026, 02:01 PM IST
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गहरी नींद में सो रहे पति पर पत्नी ने किया जानलेवा हमला, हंसिया से काट डाला प्राइवेट पार्ट

Bilaspur News:  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के चकरभाठा इलाके में एक घरेलू विवाद ने भयानक रूप ले लिया. लगातार हो रही शारीरिक प्रताड़ना और अपने पति की शराब की लत से तंग आकर एक महिला ने धारधार हंसिये से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. इस घटना में पति गंभीर रुप से घायल हो गया है. पुलिस ने आरोपी महिला को मौके से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया.

मारपीट से तंग आकर महिला ने उठाया ये कदम
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी महिला का नाम द्रोपती कौशिक है. उसने देर रात अपने पति राजेश कौशिक पर सोते हुए यह हमला किया. पूछताछ में द्रोपती ने बताया कि पति शराब पीने का आदी था और रोजाना छोटी-छोटी बातों पर उसे और परिवार को मारता-पीटता था. लंबे समय से चल रही घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह कदम उठा लिया.

पति अस्पताल में भर्ती
घटना की सूचना मिलते ही चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंच गए. उन्होंने लहूलुहान हालत में राजेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया. फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और लगातार निगरानी में रखा गया है.

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महिला का पक्ष
द्रोपती कौशिक ने पुलिस को बताया कि पति शराब पीकर घर आता और परिवार पर अत्याचार करता था. कई बार समझाने के बावजूद जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसका सब्र टूट गया. महिला ने खुद को घरेलू हिंसा की शिकार बताया.

पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही चकरभाठा पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी महिला को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि घरेलू हिंसा से तंग आकर और हताशा में उसने यह कदम उठाया. इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया.

इलाके में सनसनी
इस घटना से पूरे चकरभाठा इलाके में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की लत और घरेलू हिंसा इस क्षेत्र की आम समस्याएं बन गई हैं. जहां आमतौर पर कई महिलाएं इस तरह के दुर्व्यवहार को चुपचाप सह लेती हैं, वहीं इस बार उस महिला का सब्र आखिरकार टूट गया. पुलिस ने कहा है कि मामले की पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी, जब दोनों पक्षों का पूरा बयान सामने आ जाएगा. फिलहाल घायल पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी महिला न्यायिक हिरासत में है.

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