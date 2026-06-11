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सिस्टम की बेरहमी ने ली जान! मनेंद्रगढ़ में एंबुलेंस के लिए 6 घंटे तड़पती रही महिला, स्वास्थ्य मंत्री दिए जांच के आदेश

Manendragarh News: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करने वाली एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है, जहां एंबुलेंस की लेत-लतीफी ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST
सिस्टम की बेरहमी ने ली जान! मनेंद्रगढ़ में एंबुलेंस के लिए 6 घंटे तड़पती रही महिला, स्वास्थ्य मंत्री दिए जांच के आदेश

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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