मरीज को नहीं मिली समय पर 108 एंबुलेंस

रिपोर्ट्स के मुताबिक नई लेदरी की रहने वाली 60 साल की श्यामा बाई को हार्ट अटैक आने के बाद शाम करीब 6 बजे जिला मुख्यालय के 220-बिस्तर वाले सिविल अस्पताल लाया गया था. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और तुरंत रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) रेफर कर दिया. उनके परिवार का आरोप है कि रेफरल के बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन से तुरंत 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन घंटों की गुहार के बावजूद गाड़ी समय पर नहीं पहुंची. आखिरकार छह घंटे के बेहद मुश्किल इंतजार के बाद आधी रात को एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची. हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी. एम्बुलेंस में शिफ्ट किए जाते ही श्यामा बाई की मौत हो गई.