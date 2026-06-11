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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में स्थित 220 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. यहां एक 60 वर्षीय महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन और 108 एम्बुलेंस सेवा के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं. हार्ट अटैक से पीड़ित महिला को समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने का परिजनों ने आरोप लगाया है.
मरीज को नहीं मिली समय पर 108 एंबुलेंस
रिपोर्ट्स के मुताबिक नई लेदरी की रहने वाली 60 साल की श्यामा बाई को हार्ट अटैक आने के बाद शाम करीब 6 बजे जिला मुख्यालय के 220-बिस्तर वाले सिविल अस्पताल लाया गया था. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और तुरंत रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) रेफर कर दिया. उनके परिवार का आरोप है कि रेफरल के बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन से तुरंत 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन घंटों की गुहार के बावजूद गाड़ी समय पर नहीं पहुंची. आखिरकार छह घंटे के बेहद मुश्किल इंतजार के बाद आधी रात को एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची. हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी. एम्बुलेंस में शिफ्ट किए जाते ही श्यामा बाई की मौत हो गई.
स्वास्थ्य मंत्री दिए जांच के आदेश
इस दर्दनाक मौत से नाराज होकर परिवार वालों ने शव को एम्बुलेंस में ही रखा और अस्पताल परिसर में जबरदस्त हंगामा किया. मामला बढ़ने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया. उन्होंने तुरंत पूरे मामले की रिपोर्ट लेने के लिए तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की और साफ कर दिया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
परिवार का आरोप है कि मरीज को रेफर किए जाने के बावजूद 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई. अस्पताल प्रबंधन से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी एम्बुलेंस आधी रात के आसपास ही पहुंची. इस बीच मरीज की हालत बिगड़ती गई और एम्बुलेंस में ले जाते समय उनकी मौत हो गई.
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