Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3235742
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

रिश्ता ठुकराया तो बौखलाया युवक, लड़की के पिता पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, फिर खुद...

Bilaspur News: बिलासपुर में शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद एक सिरफिरे युवक ने युवती के पिता पर चाकू से छह बार वार किया. इससे पहले आरोपी ने युवती पर भी हमला किया था और उसका फ़ोन छीन लिया था.

Written By  SHAILENDAR SINGH THAKUR|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 02, 2026, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिश्ता ठुकराया तो बौखलाया युवक, लड़की के पिता पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, फिर खुद...

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज होकर युवती के पिता पर जानलेवा चाकू से हमला कर दिया. आरोप है कि आरोपी ने मौके से फरार होने से पहले पीड़ित के सीने और पीठ पर चाकू से छह वार किए. पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी पिछले कई दिनों से उन पर शादी के लिए दबाव बना रहा था. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया. भागने की कोशिश के दौरान सड़क पर गिरने से उसे चोटें भी आईं. इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

रिश्ता ठुकराया तो बौखलाया युवक
पीड़ित के साले राजुदास मानिकपुरी ने बताया कि आरोपी कुदुदांड का रहने वाला साहिल मरावी है, जो पिछले तीन-चार दिनों से लगातार उनके परिवार को परेशान कर रहा था. इसके अलावा दो-तीन दिन पहले उसने उस युवती के साथ मारपीट भी की थी और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था. विवाद तब और बढ़ गया जब आरोपी की मां उनके घर आई और जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बनाने लगी और धमकियां देने लगी. उनकी जातियों (आदिवासी और मानिकपुरी) में अंतर का हवाला देते हुए, पीड़िता के परिवार ने इस रिश्ते को साफ तौर पर ठुकरा दिया. इसी रंजिश के कारण आरोपी साहिल मरावी ने युवती के पिता मोहितदास मानिकपुरी पर चाकू से पागलों की तरह हमला कर दिया और फिर मौके से फरार हो गया.

घबराहट में भागते समय गिरा युवक
इस घटना की शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ने तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी. जब आरोपी साहिल को एहसास हुआ कि वह पुलिस से घिर चुका है, तो उसने भागने की कोशिश की. लेकिन घबराहट में भागते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसके पैर में गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल भेजने के बाद, आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bilaspur Newschhattisgarh news

Trending news

Mohan Yadav
रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को CM मोहन यादव देंगे बड़ा तोहफा! सुरक्षित होगा सफर
Harda news
हरदा में बारिश ने मचाई तबाही, स्कूल की छत उड़ गई; मूंग की फसलों को भारी नुकसान
damoh news
दमोह में लव जिहाद...15 साल तक प्यार का वादा, फिर शादी कहीं और, युवती ने खाया जहर
Seoni News
सिवनी में अचानक धंसा कुआं, मलबे में दबीं मां-बेटी, 10 घंटे रेस्क्यू के बाद निकाले शव
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: जेल जाएंगे पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह, CBI ने नहीं मांगी रिमांड, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Twisha Sharma Case
समर्थ और गिरिबाला सिंह ने खुद को बताया बेकसूर, अब कोर्ट में पेश होंगे दोनों
chhatarpur news
शादी के 12 साल बाद पत्नी ने डंडों से पीट-पीटकर की पति की हत्या, फिर खुद पहुंची थाने
Mohan Yadav
MP में लापरवाही पर 'नो टॉलरेंस'! महिला-बाल विकास की बैठक में CM मोहन यादव सख्त
Mohan Yadav
इंदौर वालों के लिए खुशखबरी! जुलाई से चलेंगी 150 ई-बसें, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान
mp politics news
राज्यसभा की तीसरी सीट पर टिकी निगाहें, क्या कांग्रेस बचा पाएगी अपना किला?