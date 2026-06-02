रिश्ता ठुकराया तो बौखलाया युवक, लड़की के पिता पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, फिर खुद...

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज होकर युवती के पिता पर जानलेवा चाकू से हमला कर दिया. आरोप है कि आरोपी ने मौके से फरार होने से पहले पीड़ित के सीने और पीठ पर चाकू से छह वार किए. पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी पिछले कई दिनों से उन पर शादी के लिए दबाव बना रहा था. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया. भागने की कोशिश के दौरान सड़क पर गिरने से उसे चोटें भी आईं. इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

रिश्ता ठुकराया तो बौखलाया युवक

पीड़ित के साले राजुदास मानिकपुरी ने बताया कि आरोपी कुदुदांड का रहने वाला साहिल मरावी है, जो पिछले तीन-चार दिनों से लगातार उनके परिवार को परेशान कर रहा था. इसके अलावा दो-तीन दिन पहले उसने उस युवती के साथ मारपीट भी की थी और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था. विवाद तब और बढ़ गया जब आरोपी की मां उनके घर आई और जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बनाने लगी और धमकियां देने लगी. उनकी जातियों (आदिवासी और मानिकपुरी) में अंतर का हवाला देते हुए, पीड़िता के परिवार ने इस रिश्ते को साफ तौर पर ठुकरा दिया. इसी रंजिश के कारण आरोपी साहिल मरावी ने युवती के पिता मोहितदास मानिकपुरी पर चाकू से पागलों की तरह हमला कर दिया और फिर मौके से फरार हो गया.

घबराहट में भागते समय गिरा युवक

इस घटना की शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ने तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी. जब आरोपी साहिल को एहसास हुआ कि वह पुलिस से घिर चुका है, तो उसने भागने की कोशिश की. लेकिन घबराहट में भागते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसके पैर में गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल भेजने के बाद, आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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