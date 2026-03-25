शादी की जिद में युवक चढ़ा 40 फीट टावर पर, 4 घंटे चला ड्रामा, युवती बोली- परेशान करता है

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लुंड्रा पुलिस थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज़ में ज़बरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया. लुंड्रा पुलिस थाने से महज़ 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक मोबाइल टावर के ऊपर चढ़कर, उस युवक ने ज़िद पकड़ ली कि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से ही करवाई जाए. देखते ही देखते वह युवक टावर की बिल्कुल चोटी पर चढ़ गया और नीचे जमा भीड़ के सामने कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. यह हाई-वोल्टेज ड्रामा करीब चार घंटे तक चलता रहा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

40 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

युवक लगभग 40 फ़ीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहां लगभग चार घंटे तक बैठा रहा. इस पूरे समय के दौरान, वह नीचे कूदने की धमकी देकर अपने परिवार वालों और प्रशासन पर दबाव बनाता रहा. युवक द्वारा रचे गए इस नाटकीय घटनाक्रम को देखकर हर कोई हैरान रह गया.

लड़की ने शादी से किया इनकार

परिवार वालों और गांव वालों ने उस युवक को समझाने-बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने इरादे पर अड़ा रहा. आखिरकार उसकी जान बचाने के एकमात्र मकसद से उसके परिवार ने उससे झूठा वादा किया कि वे उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा देंगे. इस भरोसे के बाद वह नौजवान खुद ही नीचे उतर आया. लेकिन, जैसे ही वह ज़मीन पर पहुंचा उसकी सारी खुशी हवा में उड़ गई. जिस युवती के लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था, उसने न केवल उससे शादी करने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी, जिसमें उसने उस पर बेवजह परेशान करने और छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए.

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तत्परता दिखाते हुए लुंड्रा पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया. यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है, जहां लोग इसे एकतरफ़ा प्यार का सनक भरा परिणाम बता रहे हैं.

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