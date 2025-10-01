Advertisement
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो 26/11 हमले पर अपने बयान से पलट गए चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम पार्टी में हुई आलोचना के बाद अपने पूर्व के बयान से पलट गए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:20 PM IST
P Chidambaram 26/11 Statement Latest News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम पार्टी में हुई आलोचना के बाद अपने पूर्व के बयान से पलट गए हैं. उन्होंने बुधवार को मीडिया में चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया, जिसमें उनके हवाले से कहा जा रहा था कि 26/11 मुंबई हमले के बाद अमेरिका ने भारत को सैन्य कार्रवाई से रोका था.

'मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया'

चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, 'मेरे किसी भी इंटरव्यू में मैंने यह नहीं कहा कि अमेरिका ने हमें रोक दिया था. फिर भी हर चैनल और ट्विटर पर लोग मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं. यही मीडिया से बात करने का खतरा है.'

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

P Chidambaram

