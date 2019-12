हैदराबाद एनकाउंटर पर पी चिदंबरम ने उठाए सवाल, कहा, 'जांच होनी चाहिए'

नई दिल्ली: हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर केस (Hyderabad gangrape case) के आरोपियों के एनकाउंटर (encounter) को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है. जहां कई लोगों ने इस एनकाउंटर को सही बताया है वहीं कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram,) ने कहा है कि हैदराबाद एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए.

पूर्व वित्तमंत्री ने कहा पी चिदंबरम ने कहा, 'मैं तथ्य नहीं जानता कि आखिर हैदराबाद में क्या हुआ। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं कहूंगा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि क्या यह सही एनकाउंटर है, क्या आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और मामला था।'

P Chidambaram,Congress leader on #Telangana encounter: I don't know facts of what happened in #Hyderabad.As responsible person,all I can say is, it must be thoroughly inquired into,to find out if it was a genuine encounter whether they were trying to flee or it was anything else. pic.twitter.com/RO6RZxAfqA

