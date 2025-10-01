चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली, अल्वी ने जमकर सुनाया

Mumbai Attack P. Chidambaram: क्या पी. चिदंबरम इतने साल बाद मुंबई हमले पर खुलासा करके भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वह जानबूझकर कांग्रेस की पिछली सरकार को कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? जब से उनका इंटरव्यू सामने आया है, कांग्रेस के भीतर भी इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उनकी अपनी पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को विदेशी प्रेशर जैसा सनसनीखेज दावा अब करने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है. वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पूर्व गृह मंत्री को जमकर सुना दिया. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि चिदंबरम का कहना है कि अमेरिका के दबाव में काम कर रहे थे. राशिद अल्वी ने कहा कि चिदंबरम के इस बयान से भाजपा को फायदा होगा.

राशिद अल्वी ने इस समय ऐसी बात कहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि चिदंबरम... 2008 की बात है, 16 साल के बाद ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं और अगर वे ये बात नहीं चाहते थे तो उस वक्त उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था. अल्वी ने साफ कहा कि कांग्रेस के अंदर कई लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं.

Delhi: On former Union Minister P. Chidambaram's 'US stopped from retaliating after 26/11 attacks' statement, Congress leader Rashid Alvi says, "Does this mean he was working under U.S. pressure? Such a statement will only benefit the BJP. Why is Chidambaram making this claim…

— IANS (@ians_india) October 1, 2025

उन्होंने आगे कहा कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से. आज 16 साल, 18 साल के बाद इस बयान का क्या मतलब है. क्यों आप ये साबित करना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही थी. इसका मतलब है कि आप बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं.

चिदंबरम ने क्या खुलासा किया

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी थी लेकिन उस समय विदेशी दबाव था कि डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए सुलझाइए. खासतौर से अमेरिका ने भारत के संयमित प्रतिक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी.

चिदंबरम ने यह भी कहा कि उनके मन में भी बदला लेने का विचार था लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला किया. साफ तौर पर उन्होंने ऐसा करने की वजह अंतरराष्ट्रीय दबाव को बताया. उन्होंने यह बात ऐसे समय में की है जब अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत सरकार अपने शर्तों पर सख्त दिख रही है. बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चिदंबरम की यह बात अब चुनाव में भी उछाली जा सकती है जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है.

