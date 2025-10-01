Advertisement
trendingNow12943670
Hindi Newsदेश

चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली, अल्वी ने जमकर सुनाया

Congress leader Rashid Alvi on Chidambaram: बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले चिदंबरम ने मुंबई हमले पर नया खुलासा करके अपनी ही पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है. अब पार्टी के नेता ही उन पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने लगे हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली, अल्वी ने जमकर सुनाया

Mumbai Attack P. Chidambaram: क्या पी. चिदंबरम इतने साल बाद मुंबई हमले पर खुलासा करके भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?  क्या वह जानबूझकर कांग्रेस की पिछली सरकार को कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? जब से उनका इंटरव्यू सामने आया है, कांग्रेस के भीतर भी इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उनकी अपनी पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को विदेशी प्रेशर जैसा सनसनीखेज दावा अब करने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है. वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पूर्व गृह मंत्री को जमकर सुना दिया. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि चिदंबरम का कहना है कि अमेरिका के दबाव में काम कर रहे थे. राशिद अल्वी ने कहा कि चिदंबरम के इस बयान से भाजपा को फायदा होगा. 

राशिद अल्वी ने इस समय ऐसी बात कहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि चिदंबरम... 2008 की बात है, 16 साल के बाद ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं और अगर वे ये बात नहीं चाहते थे तो उस वक्त उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था. अल्वी ने साफ कहा कि कांग्रेस के अंदर कई लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से. आज 16 साल, 18 साल के बाद इस बयान का क्या मतलब है. क्यों आप ये साबित करना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही थी. इसका मतलब है कि आप बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं. 

चिदंबरम ने क्या खुलासा किया

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी थी लेकिन उस समय विदेशी दबाव था कि डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए सुलझाइए. खासतौर से अमेरिका ने भारत के संयमित प्रतिक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी. 

RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद्दारी' वाली बात

चिदंबरम ने यह भी कहा कि उनके मन में भी बदला लेने का विचार था लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला किया. साफ तौर पर उन्होंने ऐसा करने की वजह अंतरराष्ट्रीय दबाव को बताया. उन्होंने यह बात ऐसे समय में की है जब अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत सरकार अपने शर्तों पर सख्त दिख रही है. बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चिदंबरम की यह बात अब चुनाव में भी उछाली जा सकती है जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है. 

पढ़ें: 100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम मोदी ने कहा आजाद भारत में पहली बार

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

2008 Mumbai terror attack

Trending news

बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
;