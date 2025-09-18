 'भगवान विष्णु से पूछो...', बयान पर घिरे चीफ जस्टिस गवई तो दी सफाई- सभी धर्मों का करता हूं सम्मान
'भगवान विष्णु से पूछो...', बयान पर घिरे चीफ जस्टिस गवई तो दी सफाई- सभी धर्मों का करता हूं सम्मान

CJI BR Gavai: खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर CJI बीआर गवई ने एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, अब जस्टिस गवई ने इसपर सफाई दी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 18, 2025, 03:37 PM IST
'भगवान विष्णु से पूछो...', बयान पर घिरे चीफ जस्टिस गवई तो दी सफाई- सभी धर्मों का करता हूं सम्मान

Supreme Court: मध्य प्रदेश के खजुराहों में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर CJI ने एक टिप्पणी की थी जिसके बाद घमासान मच गया है. सोशल मीडिया पर भी लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. अब इस टिप्पणी जस्टिस गवई ने सफाई देते हुए कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं. साथ ही कहा कि मेरे बयान को गलत ढंग से सोशल मीडिया पर पेश किया गया जिसकी जानकारी मुझे बाद में लगी. 

चीफ जस्टिस ने की थी टिप्पणी
बीते दिन खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की खंडित मूर्ति को दोबारा पूरी तरह से स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए CJI ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा  था कि ''अब आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए. आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं. वही आपकी सहायता कर सकते हैं' इसके अलावा कहा था कि यह विषय ASI के अधिकार क्षेत्र का है. इसमें कोर्ट अपनी ओर से कोई आदेश नहीं दे सकता है. 

SG तुषार मेहता ने किया समर्थन
उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर घमासान होने लगा तो सफाई देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं वहीं केंद्र सरकार के वकील SG तुषार मेहता ने भी CJI में  समर्थन में कहा कि मैं चीफ जस्टिस को 10 साल से जानता हूं, लेकिन जिस तरह CJI को निशाना बनाया है रहा है, वो गंभीर मामला है. वैसे तो न्यूटन का नियम कहता है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है लेकिन अब क्रिया की सोशल मीडिया पर अनुचित प्रतिक्रिया ही नजर आती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा चीफ जस्टिस हर धर्म से जुड़े स्थान पर जाते हैं. 

कपिल सिब्बल ने कही ये बात
इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा हो चुका है जिसका खामियाजा हम हर रोज भुगतते हैं. इस पर चीफ जस्टिस  ने कहा की नेपाल में जो कुछ हुआ उसके पीछे सोशल मीडिया एक वजह है

