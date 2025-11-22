क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; जाते-जाते खुद किया खुलासा

Chief Justice BR Gavai: देश में आमतौर पर जज पारंपरिक रूप से अपने जजमेंट को लेकर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचते हैं, हालांकि शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस परंपरा को तोड़ते हुए 'बुलडोजर जस्टिस' के खिलाफ अपने फैसले को सबसे महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन विदाई समारोह में कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फैसले पूरे कर लिए हैं और रविवार 23 नवंबर 2025 को रिटायर होने के चलते उनके पास कोई ज्यूडीशियल काम नहीं है. जस्टिस गवई ने कहा कि अगर उनसे उनके द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण फैसला चुनने के लिए कहा जाए, तो वह बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ फैसला होगा.

'बुलडोजर से न्याय करना कानून के शासन के खिलाफ है...'

जस्टिस गवई ने कहा,' बुलडोजर से न्याय करना कानून के शासन के खिलाफ है. सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप है या उसे सजा सुनाई गई है, उसका घर कैसे गिराया जा सकता है? उसके परिवार और माता-पिता का क्या दोष? आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है.' बता दें कि जस्टिस गवई ने विदेशों में भी अपने भाषण में बुलडोजर जस्टिस का जिक्र किया था ताकी यह दिखाया जा सके कि न्यायपालिका भारत में कानून के शासन की किस तरह रक्षा करती है. उन्होंने कहा कि नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सब क्लासीफिकेशन की अनुमति देने वाला फैसला बेहद जरूरी था, क्योंकि यह कल्पना करना कठिन होगा कि एक मुख्य सचिव के बच्चों को एक कृषि मजदूर के बच्चों के बराबर दर्जा कैसे दिया जा सकता है, जिनकी शिक्षा या संसाधनों तक कोई पहुंच नहीं है.

चीफ जस्टिस ने जताया आभार

चीफ जस्टिस ने अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि समानता का मतलब सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है क्योंकि इससे और असमानता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि उनके छोटे से कार्यकाल में हाई कोर्ट्स में 107 जजों की नियुक्ति हुई. उन्होंने बैठकों में सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए अपने कॉलेजियम सहयोगियों का आभार व्यक्त किया. चीफ जस्टिस का विदाई कार्यक्रम सुबह कोर्ट रूम में डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चला. इस दौरान सभी ने जस्टिस गवई की सराहना की.

जस्टिस गवई का करियर

जस्टिस गवई ने कहा कि वह पिछले 3 सालों से हाई कोर्ट में ग्रीन बेंच का नेतृत्व कर रहे हैं और चीफ जस्टिस के तौर पर उनका पहला फैसला पुणे मे जंगल की जमीन की रक्षा से जुड़ा था और उनका आखिरी फैसला अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की रक्षा से जुड़ा था. जस्टिस गवई ने कहा कि कानूनी सेक्टर में उनका 40 साल का लंबा करियर रहा, जिसमें 18 साल वकील के रूप में और 22 साल संवैधानिक न्यायालय के जज के रूप में रहा. उनका करियार बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के जस्टिस, इक्वालिटी और आजादी की फिलॉसफी से प्रेरित था.