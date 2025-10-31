'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान, मिलेगी बड़ी राहत

Chief Minister Devendra Fadnavis on Loan waiver in Maharashtra: महाराष्ट्र में कर्जमाफी के मुद्दे पर मचे 'बवाल' के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के किसानों का कर्ज 30 जून 2026 तक माफ कर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो कर्ज माफी की प्रक्रिया और रूल तय करेगी. यह कमेटी 1 अप्रैल 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी और उसके 3 महीने के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह फैसला उसी वादे को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है, जो चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था. महायुति सरकार ने 2024 विधानसभा चुनाव में किसानों को कर्ज माफी देने का वादा किया था.

कमोटी में कौन-कौन शामिल होगा?

जिस समिति के बारे में सीएम ने बताया उसमें राजस्व, वित्त, कृषि, सहकार और विपणन विभागों के अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे. इतना ही नहीं, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के अध्यक्ष और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि भी इस समिति में शामिल होंगे.

किसानों ने खोल रखा था मोर्चा

कर्जमाफी के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है. किसानों के मुद्दों को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू मैदान पर उतरे थे, जिसे किसानों ने पूरा समर्थन किया.

बच्चू कडू के नेतृत्व में यह आंदोलन नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध करके किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर यातायात बाधित हुआ. इसके बाद सरकार को कर्जमाफी का ऐलान करना पड़ा. किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले कर्ज माफी और बोनस देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

किसानों की अहम मांगें क्या हैं?

सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे थे. उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि सभी तरह की कर्जमाफी हो. सोयाबीन किसानों को 6000 की सहायता राशि मिले. हर फसल पर 20 फीसदी बोनस दिया जाए. भावांतर योजना भी लागू किया जाए. इसके साथ ही वो चाहते थे कि फसल बीमा की राशि जल्द से जल्द रिलीज की जाए.

