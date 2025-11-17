'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग, कहा- हम बहुत मजबूत हैं

Army Chief Upendra Dwivedi: हमेशा आतंकवादियों के समर्थन में खड़े रहने वाले पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर कड़ा संदेश दे दिया है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, जो सिर्फ 88 घंटों में खत्म हो गया. हम भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अगर पाकिस्तान मौका देगा तो हम उसे सिखाएंगे कि एक पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे बर्ताव किया जाता है.' इस दौरान उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भी कह दिया है कि हम इतने मजबूत है कि किसी भी तरह के ब्लैकमेल से खौफ नहीं खाते.

हम बहुत मजबूत हैं, ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेंगे

आर्मी चीफ ने कहा,'जब कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो यह भारत के लिए चिंता की बात बन जाता है. भारत हमेशा तरक्की की बात करता है. अगर कोई हमारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी करेगा तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी.' उपेंद्र द्विवेदी ने आगे कहा,'जब हम ‘न्यू नॉर्मल’ की बात करते हैं तो हमने कहा है कि बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते. हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाए, जिसमें हम पूरा सहयोग देंगे. तब तक हम आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को एक ही नजर से देखेंगे. जो लोग आतंकवादियों को बढ़ावा देंगे, हम उन्हें जवाब देंगे. आज भारत इतना मजबूत है कि किसी भी तरह के ब्लैकमेल से डरता नहीं है.'

#WATCH | Speaking on Operation Sindoor, Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi says, "...Operation Sindoor was just a trailer which ended in 88 hours. We are prepared for any circumstances in future. If Pakistan gives a chance, we will teach it how to behave responsibly… pic.twitter.com/pdKvToDmEm — ANI (@ANI) November 17, 2025

ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा,'ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, जो 88 घंटों में खत्म हो गया. अगर पाकिस्तान मौका देगा तो हम उसे बताएंगे कि एक पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे व्यवहार किया जाता है.' उन्होंने आगे कहा,'आज के समय में लड़ाइयां मल्टी-डोमेन होती हैं. हम यह नहीं कह सकते कि वे कितना लंबा चलेंगी. हमें यह यकीनी बनाना है कि हमारे पास लंबे समय तक चलने वाली सप्लाई मौजूद हो.'

धारा 370 को लेकर क्या बोले

द्विवेदी ने आगे कहा,'हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है जो हमारी डिटरेंस (रोकने की ताकत) को और मजबूत बनाती है. आज के समय में हमारी डिटरेंस बहुत मजबूत है.' इस मौके पर उन्हें धारा 370 हटने को लेकर आगे कहा,'5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात में बड़ा बदलाव आया है. इसके बाद राजनीतिक स्पष्टता आई है. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में भारी गिरावट आई है.'

म्यांमार के साथ जल्द करेंगे बात

उन्होंने म्यांमार को लेकर कहा कि पड़ोसी देश में किसी तरह की दिक्कत है तो हम पर असर पड़ता हैं. म्यांमार में परेशानी हुई तो वहां के लोग शरणार्थी के तौर पर आए और हम इसलिए सहयोग कर रहे हैं क्योंकि कि वह स्वेच्छा से वापस लौटे. हमारी कोशिश है कि हम जल्द ही म्यांमार के साथ मिलकर इन मुद्दों को सुलझा पाए.

'2037 तक इंतेजार नहीं करेंगे युवा'

इस मौके पर उन्होंने युवा यानी जेन-Z को भी बड़ा संदेश दिया. द्विवेदी ने कहा,'युवा शब्द एक मानसिक स्थिति है, जो सामाजिक तौर पर बहुत जागरुक. अगर उन्हें सही मार्गदर्शन दें तो यह 2047 का इंतजार नहीं करेंगे यह भारत को 2037 में ही भारत को विकसित भारत बना देंगे.'