New Army Chief: आर्मी चीफ ने किया वॉर मेमोरियल का दौरा, बोले- सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार

Chief of The Army Staff At National War Memorial: थल सेनाध्यक्ष का पद संभालने के बाद जनरल मनोज पांडे (Manoj Pande) आज (रविवार को) पहली बार दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल (National War Memorial) पहुंचे. वहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी. इसके बाद थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भू-राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है और हमारे सामने कई चुनौतियां हैं. भारतीय सेना का कर्तव्य है कि वो अन्य सेनाओं के साथ समन्वय करके किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहे. मेरी कोशिश रहेगी कि मुझसे पहले जो काम किए गए, उनको आगे बढ़ाया जा सके.

आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में वर्तमान, समकालीन और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऑपरेशन की तैयारियों के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना होगा. क्षमता विकास और आधुनिकीकरण के मामले में, मेरी कोशिश 'आत्मनिर्भर भारत' के माध्यम से नई तकनीकों को लाने की होगी.

In terms of capability development & Force modernisation, my effort will be to leverage new technologies through process of indigenisation & 'Aatmanirbharta': Army Chief General Manoj Pande

