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Hindi Newsदेशकुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए छोटी साइकिल और खिलौने

कुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए छोटी साइकिल और खिलौने

Ladakh Donation for Iran: पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में ईरान के लिए खूब चंदा इकट्ठा किया गया, वहीं अब यही मुहिम लद्दाख भी पहुंच गई है और लोग उसी जज्बे के साथ ईरान के नाम दान कर रहे हैं. इसमें बच्चे भी आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:28 AM IST
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कुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए छोटी साइकिल और खिलौने

Donation for Iran in Ladakh: लेह में कई लोग पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान के निवासियों की मदद के लिए पैसे, कीमती धातुएं, गहने और अन्य कीमती सामान दान करने के लिए आगे आए हैं. इसी बीच, एक बच्ची ने भी राहत कार्यों में योगदान देने के लिए अपनी 'गुल्लक' (पिग्गी बैंक) तोड़ दिया. लद्दाख के निवासी पिछले 30 दिनों के संघर्ष के दौरान अमेरिका-इजरायल के हमलों से प्रभावित ईरान के निवासियों की मदद के लिए लगातार दान मुहिम चला रहे हैं.

दान की गई चीजों में बच्चों की कई साइकिलें भी देखी जा सकती थीं, जो ईरान के साथ एकजुटता का एक मजबूत संदेश दे रही थीं. पिछले हफ्ते, शिया समुदाय के सैकड़ों लोग जम्मू और कश्मीर के चंदरकोट में मौजूद इमामबाड़ा में इकट्ठा हुए, ताकि ईरान में चल रही जंग से प्रभावित लोगों को वित्तीय और भौतिक सहायता प्रदान की जा सके. इस बड़ी दान मुहिम में स्थानीय लोगों ने सीमा पार संकटग्रस्त आबादी का समर्थन करने के लिए घर के बर्तनों से लेकर कीमती गहनों तक, सब कुछ दान कर दिया.

बच्चों ने ईरान के लिए दान किए पिग्गी बैंक

रामबन जिले के चंदरकोट इलाके के शिया लोगों ने जंग लड़ रहे ईरान के बेसहारा लोगों के लिए सामूहिक तौर पर अलग-अलग की चीजें दान में दीं. शिया समुदाय के लोगों ने पैसे, बर्तन, सोना और चांदी दान किए, साथ ही बच्चों ने अपनी गुल्लकें दान कर दीं. महिलाओं ने अपने सोने और चांदी के गहने दान कर दिए. उन्होंने अपने बच्चों की चूड़ियां और बालियां भी उतारकर युद्ध से तबाह ईरान के लोगों के लिए दान कर दीं. एक व्यक्ति ने अपनी भेड़ भी दान कर दी.

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मुर्गी की बोली लगाकर, पैसा चंदे में दिया

इसके अलावा सोशल मीडिया पर मुर्गी का भी वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर दावा किया गया कि इसमें एक मुर्गी की बोली लगाई, जो 1 लाख 25 हजार रुपये में नीलाम हुई. इस मुर्गी की नीलामी के बाद मिलने वाली रकम, ईरान के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे में जाएगी.

ईरान बोला- आपकी दयालुता हमेशा याद रखेंगे

इसके अलावा, बुडगाम के स्थानीय लोगों ने भी पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईरान का समर्थन करने के लिए सोना, चांदी और नकदी दान की. इन कोशिशों को देखते हुए, भारत में ईरानी दूतावास ने 22 मार्च को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए पैसे और गहने दान करने करने वाले भारतीयों की 'दयालुता' और 'इंसानियत' के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. दूतावास ने कहा कि वे भारत के प्रेम दयालुता को हमेशा याद रखेंगे.

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दूतावास ने कहा,'हम आपकी दयालुता और मानवता को कभी नहीं भूलेंगे. धन्यवाद, भारत'. दूतावास ने आगे कहा,'कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ, हम कश्मीर के दयालु लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने मानवीय समर्थन और एकजुटता के जरिए ईरान के लोगों का साथ दिया; इस दयालुता को कभी नहीं भुलाया जाएगा. धन्यवाद, भारत.'

28 फरवरी से जारी है अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग

यह घटना पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सामने आई है. दरअसल, 28 फरवरी को ईरानी क्षेत्र पर अमेरिका और इजरायल के जरिए किए गए एक संयुक्त सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य सीनियर हस्तियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तेहरान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी.'

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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