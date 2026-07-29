/पश्चिम बंगाल में बच्चों को शाकाहारी भोजन के साथ मिलेगा प्रोटीन, मिड-डे मील में मिलेंगे अंडे; 1 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था

West Bengal School Mid-day Meal Controversy: पश्चिम बंगाल के स्कूलों में बच्चों को मिल रहे मिड-डे मील में अंडे भी शामिल रहेंगे, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 अगस्त से मिड-डे मील के हिस्से के तौर पर अंडे उपलब्ध कराने के लिए अलग से इंतज़ाम किए हैं. अंडों की सप्लाई स्वयं-सहायता समूहों के ज़रिए की जाएगी, जबकि मिड-डे मील बांटने की पूरी ज़िम्मेदारी इस्कॉन (ISKCON) की होगी.
बताते चलें कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी ने मिड-डे मील योजना में फेरबदल करते हुए मांसाहारी चीजों को उससे बाहर कर दिया था. इसमें अंडा भी शामिल था. साथ ही, योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंप दी थी. जो देश-दुनिया में सात्विक भोजन बनाने के लिए जानी जाती है.
सरकार के इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे थे. विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार बच्चों पर जबरन शाकाहारी भोजन थोप रही है. इसे राज्य में मुद्दा बनते देख सीएम सुवेंदु सरकार का ताजा फैसला खासा अहम माना जा रहा है.
उन्होंने कहा कि स्कूलों के मिड-डे मील में इस्कॉन की शाकाहारी भोजन व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी. इसके साथ ही बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए पूरक आहार के रूप में अंडे भी दिए जाएंगे. स्कूलों में अंडे उपलब्ध करवाने का काम राज्य में सक्रिय स्वयं-सहायता समूहों को दिया गया है. इस बदलाव के बाद बच्चों को अब पोषक तत्वों से भरपूर भोजन स्कूलों में खाने को मिलेगा. जिससे उनके स्वास्थ्य को खासा लाभ होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम बच्चों के पोषण स्तर को ज्यादा बेहतर करने के इरादे से उठाया गया है. यह नई व्यवस्था एक अगस्त से प्रदेश के स्कूलों में शुरू हो जाएगी. इसके तहत इस्कॉन (ISKCON) स्कूलों में पका हुआ भोजन वितरित करेगा. वहीं स्वयं-सहायता समूहों स्कूली बच्चों को अंडे मुहैया करवाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने सीनियर और जूनियर छात्रों में फंड आवंटन की असमानता खत्म करने के लिए प्रति छात्र भोजन की राशि को 6.78 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है.