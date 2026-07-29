/पश्चिम बंगाल में बच्चों को शाकाहारी भोजन के साथ मिलेगा प्रोटीन, मिड-डे मील में मिलेंगे अंडे; 1 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम बच्चों के पोषण स्तर को ज्यादा बेहतर करने के इरादे से उठाया गया है. यह नई व्यवस्था एक अगस्त से प्रदेश के स्कूलों में शुरू हो जाएगी. इसके तहत इस्कॉन (ISKCON) स्कूलों में पका हुआ भोजन वितरित करेगा. वहीं स्वयं-सहायता समूहों स्कूली बच्चों को अंडे मुहैया करवाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने सीनियर और जूनियर छात्रों में फंड आवंटन की असमानता खत्म करने के लिए प्रति छात्र भोजन की राशि को 6.78 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है.