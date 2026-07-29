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पश्चिम बंगाल में बच्चों को शाकाहारी भोजन के साथ मिलेगा प्रोटीन, मिड-डे मील में मिलेंगे अंडे; 1 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था

West Bengal School Egg Controversy: पश्चिम बंगाल में बच्चों को अब सात्विक भोजन के साथ प्रोटीन की भी खुराक मिलेगी. उन्हें मिड-डे मील में अब अंडे भी दिए जाएंगे. यह एलान सीएम सुवेंदु अधिकारी ने किया है. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू कर दी जाएगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 29, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:44 PM IST
पश्चिम बंगाल में बच्चों को शाकाहारी भोजन के साथ मिलेगा प्रोटीन, मिड-डे मील में मिलेंगे अंडे; 1 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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