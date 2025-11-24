Advertisement
trendingNow13016366
Hindi Newsदेश

दिल्ली पुलिस पर चिली स्प्रे अटैक, हिडमा के समर्थन में नारेबाजी; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एतिहासिक इंडिया गेट पर जब नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी होने लगी तो माहौल अचानक से गर्मा गया. लेफ्ट समेत कई छात्र संगठनों पर ऐसी नारेबाजी कराने का आरोप लगा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली पुलिस पर चिली स्प्रे अटैक, हिडमा के समर्थन में नारेबाजी; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?

Delhi Pollution protest: दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एतिहासिक इंडिया गेट पर जब नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी होने लगी तो माहौल अचानक से गर्मा गया. लेफ्ट समेत कई छात्र संगठनों पर ऐसी नारेबाजी कराने का आरोप लगा है. इस प्रदर्शन से आम लोग भी भड़के हुए हैं क्योंकि इन कथित एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने नक्सली हिडमा की तुलना भगवान बिरसा मुंडा से कर दी है. नक्सली उग्रवादी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2 थानों में FIR दर्ज की है.

पर्यावरण के नाम पर हिडमा से हमदर्दी क्यों?

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था. उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए माहौल खराब करने का प्रयास किया. प्रदर्शनकारी कह रहे थे 'तुम कितने हिडमा मारोगे... हर घर से हिडमा निकलेगा'.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस से धक्कामुक्की और चिली स्प्रे अटैक

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से धक्कामुक्की भी की. जिसके बाद हंगामा करने को लेकर 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. इन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे करते हुए उनकी आंखों में अटैक किया था. दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है. नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महला ने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की है.

मोबाइल जब्त 

इंडिया गेट पर प्रदूषण की आड़ में पुलिस के साथ हिंसा करने और नक्सली कमांडर के समर्थन में नारे लगाने वाले लोगों के मोबाइल जब्त किए है. मोबाइल से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि किसके कहने पर ये लोग पोस्टर लेकर आये है. इन पोस्टरों को कहां छपवाया गया. नारेबाजी और पोस्टर की भाषा किसने तय की. ऐसे कई एंगलों से मामले की जांच हो रही है. इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान डिटेन किए प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ये भी पढे़ं- कर्नाटक का सियासी नाटक! सीएम बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया 

आतंक का पर्याय था नक्सली हिडमा

छत्तीसगढ़ के बस्तर जंगलों में सालों तक आतंक का दूसरा नाम था माडवी हिडमा. वो AK-47 राइफल लेकर घूमता था. उसके साथी इंसास जैसी आधुनिक राइफलें चलाते थे. ऐसे दुर्दांत हत्यारे जिसने सैकड़ों लोगों खासकर पुलिस के जवानों और सुरक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतारा उसकी तुलना भगवान बिरसा मुंडा से करके नक्सलियों के अर्बन हमदर्दों ने नया विवाद खडा कर दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

DelhiHidma

Trending news

पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया