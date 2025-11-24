दिल्ली पुलिस पर चिली स्प्रे अटैक, हिडमा के समर्थन में नारेबाजी; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?

Delhi Pollution protest: दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एतिहासिक इंडिया गेट पर जब नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी होने लगी तो माहौल अचानक से गर्मा गया. लेफ्ट समेत कई छात्र संगठनों पर ऐसी नारेबाजी कराने का आरोप लगा है. इस प्रदर्शन से आम लोग भी भड़के हुए हैं क्योंकि इन कथित एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने नक्सली हिडमा की तुलना भगवान बिरसा मुंडा से कर दी है. नक्सली उग्रवादी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2 थानों में FIR दर्ज की है.

पर्यावरण के नाम पर हिडमा से हमदर्दी क्यों?

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था. उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए माहौल खराब करने का प्रयास किया. प्रदर्शनकारी कह रहे थे 'तुम कितने हिडमा मारोगे... हर घर से हिडमा निकलेगा'.

पुलिस से धक्कामुक्की और चिली स्प्रे अटैक

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से धक्कामुक्की भी की. जिसके बाद हंगामा करने को लेकर 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. इन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे करते हुए उनकी आंखों में अटैक किया था. दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है. नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महला ने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की है.

मोबाइल जब्त

इंडिया गेट पर प्रदूषण की आड़ में पुलिस के साथ हिंसा करने और नक्सली कमांडर के समर्थन में नारे लगाने वाले लोगों के मोबाइल जब्त किए है. मोबाइल से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि किसके कहने पर ये लोग पोस्टर लेकर आये है. इन पोस्टरों को कहां छपवाया गया. नारेबाजी और पोस्टर की भाषा किसने तय की. ऐसे कई एंगलों से मामले की जांच हो रही है. इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान डिटेन किए प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

आतंक का पर्याय था नक्सली हिडमा

छत्तीसगढ़ के बस्तर जंगलों में सालों तक आतंक का दूसरा नाम था माडवी हिडमा. वो AK-47 राइफल लेकर घूमता था. उसके साथी इंसास जैसी आधुनिक राइफलें चलाते थे. ऐसे दुर्दांत हत्यारे जिसने सैकड़ों लोगों खासकर पुलिस के जवानों और सुरक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतारा उसकी तुलना भगवान बिरसा मुंडा से करके नक्सलियों के अर्बन हमदर्दों ने नया विवाद खडा कर दिया है.