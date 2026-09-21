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पहाड़ों पर हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! मनाली में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पर पहुंचा, 13 राज्यों में आंधी-बारिश का तांडव!

IMD Weather Alert 21 September 2026: पहाड़ों पर हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो गई है! इससे मनाली में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पर पहुंच गया. वहीं 13 राज्यों में आज आंधी-बारिश का तांडव हो सकता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 21, 2026, 05:31 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:31 AM IST
पहाड़ों पर हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! मनाली में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पर पहुंचा, 13 राज्यों में आंधी-बारिश का तांडव!
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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