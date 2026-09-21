/पहाड़ों पर हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! मनाली में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पर पहुंचा, 13 राज्यों में आंधी-बारिश का तांडव!

IMD Weather Forecast 21 September 2026: देशभर में मौसम अब बदलने लगा है. मानसून अब देश के कई हिस्सों में विदाई लेने लगा है. जिससे अब वहां रातें ठंडी होने लगी हैं. हालांकि, बारिश का दौर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कई शहरों में अब भी बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भी अब बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसमी तंत्र को देखते हुए नया अपडेट जारी किया है. विभाग के अनुसार, आज यानी 21 सितंबर को देश के लगभग 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी-तूफान का दौर देखने को मिल सकता है. इसे देखते हुए विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है.