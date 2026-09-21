/पहाड़ों पर हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! मनाली में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पर पहुंचा, 13 राज्यों में आंधी-बारिश का तांडव!

IMD Weather Forecast 21 September 2026: देशभर में मौसम अब बदलने लगा है. मानसून अब देश के कई हिस्सों में विदाई लेने लगा है. जिससे अब वहां रातें ठंडी होने लगी हैं. हालांकि, बारिश का दौर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कई शहरों में अब भी बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भी अब बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसमी तंत्र को देखते हुए नया अपडेट जारी किया है. विभाग के अनुसार, आज यानी 21 सितंबर को देश के लगभग 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी-तूफान का दौर देखने को मिल सकता है. इसे देखते हुए विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है.
IMD के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़ और सोनभद्र में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 34°C तक रह सकता है. वहीं, बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर समेत कई जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं.
देश के पहाड़ी राज्यों में भी मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है. देहरादून, नैनीताल, शिमला, मनाली और श्रीनगर के कई इलाकों में आज बारिश के साथ तेज आंधी का अलर्ट है. मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मनाली में तेज ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है. वहां पर न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.
बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के प्रभाव से पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश का दौर अब भी जारी है. ओडिशा के पुरी, भुवनेश्वर, बालासोर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दार्जिलिंग में 65 से 80 किमी प्रति घंटे की तूफानी हवाओं के साथ भारी मूसलाधार बारिश हो सकती है. इसे देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है.
झारखंड के रांची, बोकारो, धनबाद और छत्तीसगढ़ के रायपुर व बिलासपुर में भी आज 60 से 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. इसके साथ ही वहां पर जोरदार बारिश हो सकती है. इसे देखते हुए वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर व दमोह के कुछ हिस्सों में आज छिटपुट बारिश के आसार हैं. इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं.
दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं. वहां पर भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है.
दिल्ली-एनसीआर की मौसम की बात करें तो आज मौसम मिला-जुला बने रहने के आसार हैं. एनसीआर के कुछ इलाकों जैसे नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में आसमान साफ रहने और धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी का अहसास बढ़ गया है.
हालांकि, कुछ स्थानों पर आज हल्के बादलों की आवाजाही रह सकती है. जबकि अधिकतर हिस्सों में नमी भरी सूखी गर्मी रहेगी. साथ ही, 30 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है.