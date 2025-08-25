भारत को डबल क्रॉस कर रहा चीन? सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
भारत को डबल क्रॉस कर रहा चीन? सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

China India Border Tension: भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर चीन के दोहरे चरित्र का खुलासा हुआ है. दरअसल भारत को सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन भारत के सियाचिन क्षेत्र के पास सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा है. इसमें चिंता की कितनी बात है, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:00 PM IST
China increasing military infrastructure near Siachen: अमेरिका आंख दिखाता है कि तब चीन रूस और भारत की ओर उम्मीदभरी निगाह से देखता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के चलते संभावित ट्रेड वार की अटकलों के बीच कहा गया, अगर चीन दुनिया का सबसे बड़ा मेनुफेक्चरर है तो भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है. चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा में PM मोदी का बीजिंग दौरा (PM Modi China Visit) फाइनल होने के बाद लगा कि भारत-चीन के तनावपूर्ण रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है. लेकिन हाल ही में आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि सीमा विवाद को लेकर चीन के रवैये में रत्तीभर बदलाव नहीं आया है. चीन भारत की सीमा नजदीक चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है. 

भारत-चीन संबंध

ताशकुरगान खुंजराब एयरपोर्ट हाल ही में काफी निर्माण कार्य देखा गया, ये जगह भारत के सियाचिन के करीब है. सीमा विवाद और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति समेत विभिन्न मुद्दों पर भारत-चीन संबंधों में हाल के घटनाक्रमों के बीच इस बात की पुष्टि हुई है कि चीन ने LAC के पास सैन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार का काम बढ़ाया है. भारत के लिए चिंताजनक बात ये है कि चीन, तिब्बत और शिनजियांग जो भारतीय सीमा के काफी नजदीक हैं, वहां के हवाई अड्डों पर चीन नए-नए निर्माण करा रहा है. 

ये भी पढ़ें- Mig 21: 60 साल का 'बूढ़ा बाहुबली', सैकड़ों बार पाकिस्तान को पीटा; फेयरवेल से पहले IAF चीफ ने उड़ाया

भारत, चीन प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य समूह का गठन करेंगे. हाल ही में, भारत और चीन ने सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता आयोजित की थी. न्यूज़ एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों पर सहमति जताई है. जिसमें भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी बॉर्डर मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए WMCC के तहत एक कार्य समूह का गठन भी शामिल है.

सवाल- भारत, सीमा के पास चीन क्या कर रहा? 
उत्तर-  रिपोर्ट्स के मुताबिक ताशकुरगान खुंजराब एयरपोर्ट पर हाल ही में हुए निर्माण कार्य का खुलासा हुआ है. सिविल और मिलिट्री दोहरे उपयोग के लिए 2022 में बना ये एयरपोर्ट चीन का सबसे पश्चिमी और इतने हाई एल्टीट्यूड में बना पहला हवाई अड्डा है. 

सवाल- भारत को चिंतित क्यों होना चाहिए?
जवाब- निर्माण कार्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. क्योंकि ये भारत के नजदीक अपने सीमावर्ती इलाकों को मजबूत करने की चीन की कोशिशों का हिस्सा है.

author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

china

china
