क्या PM मोदी-मुइज्जू की मुलाकात में चीन था मुद्दा? विदेश सचिव ने बताई अंदर की बात

India-Maldives Relations: चीन के बहकावे में आकर मालदीव ने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए थे, लेकिन शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मालदीव पहुंचे तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (Mohamed Muizzu) स्वागत में दौड़ पड़े. मुइज्जू खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में खड़े थे. पीएम मोदी और मुइज्जू की मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बैठक के अंदर की बात बताई. लेकिन, इस दौरान चीन का नाम आना लाजिमी है. जब विक्रम मिस्री से चीन के मुद्दे पर सवाल किया गया कि क्या मोदी-मुइज्जू वार्ता में चीन को शामिल किया गया था?

मोदी-मुइज्जू की बैठक के बारे में विदेश सचिव ने क्या बताया?

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि मालदीव सुरक्षा संबंधी मुद्दों को महत्व देता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों ने एक साथ मिलकर काम जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है. विक्रम मिस्री ने मोदी-मुइज्जू वार्ता के बाद एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, 'राष्ट्रपति ने मालदीव द्वारा सुरक्षा संबंधी मुद्दों को दिए जाने वाले महत्व तथा दोनों पक्षों द्वारा मिलकर काम करते रहने की प्रतिबद्धता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.' मिसरी ने कहा कि दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारी लगातार संपर्क में हैं.

