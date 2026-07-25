/संप्रभुता के मुद्दे का सवाल, भारत ने दिखाया आईना; चीन को चुभेगी बात

पिछले दिनों आसियान सम्‍मेलन के दौरान फिलीपींस के मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपने चीनी समकक्ष वांग सी से मुलाकात हुई थी. उस बैठक में जयशंकर ने चीन से कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता एक पूर्व शर्त बनी रहेगी. इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन, बाजार तक पहुंच और सप्‍लाई-चेन की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था.