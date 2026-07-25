/संप्रभुता के मुद्दे का सवाल, भारत ने दिखाया आईना; चीन को चुभेगी बात

पिछले दिनों आसियान सम्मेलन के दौरान फिलीपींस के मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपने चीनी समकक्ष वांग सी से मुलाकात हुई थी. उस बैठक में जयशंकर ने चीन से कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता एक पूर्व शर्त बनी रहेगी. इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन, बाजार तक पहुंच और सप्लाई-चेन की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था.
उसके बाद भारतीय बयान में तिब्बत या ताइवान मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बाद में चीन के एक बयान में कहा गया कि जयशंकर ने चीन की संप्रभुता का समर्थन किया है. भारत अन्य अधिकांश देशों की तरह एक-चीन नीति का पालन करता है, लेकिन 2010 से इसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया है.
इसी संप्रभुता के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जवाब देते हुए कहा कि भारत ने लगातार इस बात पर बल दिया है कि वह चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन चीन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखे हुए है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष वांग से कहा था कि यदि संप्रभुता के मुद्दे की बात करें तो भारत लगातार इसको उठाता रहा है. भारत किसी भी तरह से चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता और इस मामले में उसका रुख हमेशा एक जैसा रहा है.
इसके साथ ही रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन 1963 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा किए हुए है, जहां भारत के अधिकार को चीन ने भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है. इसके अलावा पीओके में जारी चीनी परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के उन क्षेत्रों में चीनी परियोजनाएं चल रही हैं, जो भारत की हैं, हम उनका विरोध करते हैं.
गौरतलब है कि जयशंकर के साथ बैठक के दौरान वांग ने कहा था कि चीन इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत का समर्थन करता है. भारत सितंबर में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावना है. 2019 में दूसरे भारत-चीन शिखर सम्मेलन के लिए महाबलीपुरम आने के बाद शी जिनपिंग की यह भारत की पहली यात्रा होगी.