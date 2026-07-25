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संप्रभुता के मुद्दे का सवाल, भारत ने दिखाया आईना; चीन को चुभेगी बात

पिछले दिनों आसियान सम्‍मेलन के दौरान फिलीपींस के मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपने चीनी समकक्ष वांग सी से मुलाकात हुई थी.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 25, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:51 PM IST
संप्रभुता के मुद्दे का सवाल, भारत ने दिखाया आईना; चीन को चुभेगी बात

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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