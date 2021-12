Myanmar के रास्ते भारत विरोधी साजिश कर रहा चीन, खुफियां एजेंसियों ने इस तरह डिकोड की साजिश

China is sending Terrorists in India from Myanma: सभी आतंकी कैंप साल 2019 में भारत और म्यांमार (Myanmar) की सेनाओं के संयुक्त अभियान के बाद खाली हो गए थे. तख्तापलट के बाद ये दोबारा सक्रिय हुए. चिन स्टेट में आतंकवादी संगठन PLA और RPF की हरकतें बढ़ी हैं. इनकी तादाद फिलहाल 18-20 बताई जा रही है.