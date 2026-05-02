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Hindi Newsदेशताइवान में चोर दरवाजे से सब्जियां भेज रहा है चीन; फर्जी सर्टिफिकेट से कैसे हो रहा करोड़ों का खेल?

ताइवान में चोर दरवाजे से सब्जियां भेज रहा है चीन; फर्जी सर्टिफिकेट से कैसे हो रहा करोड़ों का खेल?

चीन और ताइवान के बीच विवाद अब सब्जियों तक पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि चीन चोर दरवाजे से ताइवान में बड़े पैमाने पर सब्जियां भेज रहा है. चलिए जानते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और ताइवान क्यों विरोध कर रहा है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 02, 2026, 09:32 AM IST
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ताइवान में चोर दरवाजे से सब्जियां भेज रहा है चीन; फर्जी सर्टिफिकेट से कैसे हो रहा करोड़ों का खेल?

China, Taiwan: ताइवान ने चीन पर सब्जियों की तस्करी का आरोप लगाया है. आरोप है कि चीन एक चोर दरवाजे से ताइवान में वो सब्जियां भेज रहा है, जो वहां पर प्रतिबंधित हैं. अधिकारियों ने दावा किया कि इन वस्तुओं को वियतनामी सामान के रूप में दोबारा पैक किया जाता है और ताइवान में आयात किया जाता है. अब ताइवान के अधिकारियों ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है. 

ताइवान, जिसने 1000 से ज्यादा चीनी कृषि और मत्स्य प्रोडक्ट्स के आयात पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन चीन की कंपनियां नापा गोभी और शिटाके मशरूम जैसी सब्जियों को पड़ोसी वियतनाम के रास्ते भेजकर प्रतिबंधों से बच रही हैं. अधिकारियों ने दावा किया कि चीन के जरिए इन सब्जियों को वियतनामी सामान के तौर पर रि-पैकिंग की जाती है और ताइवान में आयात किया जाता है.

कृषि मंत्रालय ने बड़ी तैयारी

ताइवान के कृषि मंत्री चेन जुन्ने-जिह ने बुधवार को एक मीटिंग में सांसदों को बताया कि उनका मंत्रालय मूल स्थान की बुनियाद पर पैसों की हेराफेरी से निपटने के लिए उपाय अपना रहा है, जिसमें उल्लंघन करने वालों पर सख्त सजा की बात भी कही है. चेन ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय वियतनाम में हवाई सर्वेक्षण करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कुछ क्षेत्रों से कितनी उपज संभवत: हासिल की जा सकती है. उन्होंने कहा,'अगर ताइवान को निर्यात की जाने वाली मात्रा इससे ज्यादा हो जाती है, तो इससे निपटने के लिए एक तंत्र होना चाहिए.'

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हवाई सर्वे करेगा ताइवान

ताइवान के एक अधिकारी ने कहा कि उनका मंत्रालय वियतनाम में हवाई सर्वे करेगा. जिसके जरिए यह देखना है कि वहां कितना कृषि उत्पाद आ सकता है. अगर ताइवान को भेजे जा रहे सामान की मात्रा इस क्षमता से ज्यादा हुई, तो उस पर कार्रवाई का सिस्टम बनाया जाएगा.

कितने पड़े पैमाने हो रहा खेल?

गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की सत्ताधारी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिप पार्टी (DPP) की नेता ने बड़ा आरोप लगाया कि वियतनाम का नकली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (माल कहां बना) सिर्फ NT$13,000 ($410) में खरीदा जा सकता है. इसके बाद व्यापारी हर कंटेनर पर NT$2 लाख से NT$5 लाख तक मुनाफा कमा लेते हैं. उन्होंने सरकार से कहा कि इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए वैज्ञानिक जांच कराई जाए, ताकि असली सोर्स पता चल सके.

चीन और ताइवान का विवाद

चीन और ताइवान के बीच विवाद काफी पुराना है. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है. चीन कई बार कह चुका है कि जरूरत पड़ी तो वह ताइवान को ताकत के दम पर हासिल कर सकता है. जबकि ताइवान खुद को अलग देश मानता है और उसी तरह चलता भी है. दोनों के बीच 2000 के दशक में, व्यापार बढ़ा और 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ाने के बाद से व्यापारिक टकराव भी तेज हो गए हैं. 2021 में चीन ने ताइवान के अनानास (pineapple) पर बैन लगाया, 2024 में और फल-सब्जियों व समुद्री उत्पादों पर रोक ताइवान ने इसे आर्थिक दबाव बताया.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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