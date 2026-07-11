सुपर डैम या फिर तबाही ! भारत बॉर्डर से सिर्फ 50 किमी दूर बन रहा चीनी बांध, खुद 'ड्रैगन' की स्टडी ने कहा- 'टाइम बॉम्ब'

China Medog dam: चीन भारत की सीमा के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट यानी 'मेदोग बांध' बना रहा है. लेकिन अब इस महा-प्रोजेक्ट को लेकर खुद चीन के भीतर से ही एक बहुत बड़ी और डराने वाली चेतावनी सामने आई है. चीन के ही सरकारी वैज्ञानिकों की एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि यह 137 अरब डॉलर का बांध हिमालय के सबसे खतरनाक और भूकंप वाले इलाके में बन रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बांध एक एक्टिव फॉल्ट लाइन के ठीक ऊपर स्थित है, जो कभी भी किसी बड़े टाइम बॉम्ब की तरह फट सकता है.
चीन तिब्बत के मेदोग काउंटी में ब्रह्मपुत्र नदी (जिसे तिब्बत में यारलूंग त्सांगपो कहा जाता है) पर एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है. यह जगह भारत के अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है. इस बांध को लेकर भारत और बांग्लादेश पहले से ही अलर्ट पर हैं.
क्या है 'पैझेन फॉल्ट'?
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में चीनी वैज्ञानिकों के हवाले से बताया गया है कि इस बांध के ठीक नीचे एक एक्टिव फॉल्ट लाइन है, जिसे 'पैझेन फॉल्ट' कहा जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि यहां कभी भी बहुत तेज भूकंप आ सकता है और बांध टूट सकता है. इस बांध को बनाने में चीन करीब 1 लाख करोड़ युआन यानी 137 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है. चीन सरकार की मदद से ही चेंगदू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और चीन के जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिसर्च की है. इस रिसर्च पेपर में साफ लिखा है कि पैझेन फॉल्ट लाइन पिछले लाखों सालों से एक्टिव है और यहां जमीन के अंदर लगातार हलचल हो रही है.
चीनी वैज्ञानिकों ने खुद दी चेतावनी
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हलचल की वजह से बांध के आसपास की चट्टानें पहले ही कमजोर और खोखली हो चुकी हैं. ऐसे में यहां इतना भारी बांध बनाना खुद बड़ी आफत को बुलावा देने जैसा है. यह इलाका भूकंप के लिहाज से कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017 में यहां 6.9 तीव्रता का एक बहुत बड़ा भूकंप आया था.
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जब इस बांध में पानी भरा जाएगा, तो पानी के भारी दबाव और भूकंप के झटकों की वजह से आसपास के पहाड़ भरभरा कर गिर सकते हैं. यहां की मिट्टी और पत्थर बहुत ढीले हैं, जिससे भयंकर भूस्खलन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. इससे वहां काम करने वाले लोगों और पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है.
क्या चीन रोक सकता है भारत का पानी?
शुरुआत में इस बांध को लेकर भारत में यह चिंता थी कि चीन जब चाहेगा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा या उसे मोड़ देगा. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के लिए ऐसा करना नामुमकिन है. अगर चीन पानी मोड़ने की कोशिश करेगा तो खुद उसके इलाके में बाढ़ आ जाएगी. इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत से सिर्फ 10 से 15 परसेंट पानी ही आता है, बाकी का पानी भारत में आने के बाद दूसरी सहायक नदियों और मानसून की बारिश से मिलता है. इसलिए पानी रोकने से ज्यादा बड़ा डर इस बांध के टूटने का है.
अगर बांध टूटा तो क्या होगा?
यह बांध दुनिया के सबसे बड़े बांध 'थ्री गोर्जेस डैम' से भी तीन गुना ज्यादा बिजली (लगभग 60,000 मेगावाट) बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका निर्माण जुलाई 2025 में शुरू हुआ था और 2033 तक इसे चालू करने का प्लान है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर कभी इस एक्टिव फॉल्ट लाइन की वजह से कोई बड़ा भूकंप आया और यह बांध टूट गया, तो पीछे जमा करोड़ों लीटर पानी सीधे भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में भयानक तबाही मचा देगा. खुद चीन के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट अब पूरी दुनिया को डरा रही है.