/LAC के पास चीन की नई रणनीति, कैसे जमीनी हकीकत बदलने में लगा ड्रैगन; सभी चुनौतियों को मात देगा भारत

चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है. भारत और चीन के बीच लंबे से समय से सीमा विवाद रहा है. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य तैनाती और गश्त को लेकर तनाव के बीच रणनीति का एक दूसरा पहलू भी सामने आने लगा है.
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन केवल सैन्य गतिविधियों के जरिए दबाव बनाने के बजाय सीमा से जुड़े क्षेत्रों में बुनायादी ढांचा तैयार कर रहा है. चीन की ओर से नए गांव बसाने, जगहों के नाम बदलने और कूटनीतिक दावों को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है.
दरअसल, चीन की यह रणनीति सीधे सैन्य टकराव से बचने के साथ धीरे-धीरे जमीनी स्थिति को अपने पक्ष में मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है. हालांकि, इसके जवाब में भारत की ओर से सीमार्वर्ती इलाकों में सड़क, पुल, सुरंग, हवाई पट्टी और गांवों के विकास के साथ सैन्य तैयारियां मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.
भारत और चीन सीमा पर गतिविधियों को केवल सैन्य तैनाती तक सीमित करते देखना सही नहीं होगा. कुछ रिसर्च बताती है कि सीमा पर चीन की ओर से सैन्य दबाव के साथ-साथ कई गैर-सैन्य कदम उठाए जा रहे हैं. चीन की ओर सीमा पर गश्त भी बढ़ाई गई है, इसके साथ ही नए गांव और बस्तियों को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है.वहीं, सीमा से सटे कुछ हिस्सों का नाम बदला जा रहा है. इतना ही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर चीन अपने दावों को दोहराते नजर आ चुका है.
चीन ने कई बार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है. हालांकि, भारत ने चीन के दावे का हमेशा खंडन किया. कई मौकों पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को ‘जंगनान’ यानी दक्षिणी तिब्बत के तौर पर पेश किया है. यही कारण है कि इन दावों को मजबूत करने के लिए कुछ समय के अंतराल पर चीन कुछ नए-नए नाम अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों के लिए जारी करता रहा है.
साल 2024 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के करीब 30 जगहों के नाम बदलने या उनके लिए चीनी नाम जारी करने की प्रक्रिया अपनाई थी. यह कोई पहला मौका नहीं था, जब चीन ने ऐसा किया हो. इससे पहले 2017 में भी कई स्थानों के नाम चीनी, तिब्बती और अंग्रेजी में जारी किए थे. इस बात पर गौर करना चाहिए कि नाम बदलने की यह प्रक्रिया केवल भाषा से जुड़ी नहीं है. इसका एक राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी है.
सीमा के पास सड़कों, पुल या कम्यूनिकेशन व्यवस्था के साथ बस्तियों का विकास न केवल नागरिक सुविधाओं तक सीमित है, बल्कि इसका रणनीतिक महत्व भी काफी है. सीमा के पास अच्छी सड़कों के निर्माण से सैनिकों, उपकरणों और जरूत के सामान को आसानी से आगे पहुंचाया जा सकता है. ठीक इसी तरीके से अगर यहां पर नए गांव को बसाया जाए, तो कुछ समय बाद नागरिक और प्रशासनिक मौजूदगी बनाए रखने में मदद मिलती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए चीन ने विवादित क्षेत्रों के पास बुनियादी ढांचे और बस्तियों को विकसित करने का काम किया है. इसकी दूसरी वजह है कि वह उन इलाकों में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर सके, जहां पर वह दावा करता है. सीमा पर किसी भी सैन्य कार्रवाई की तुलना में सड़कों, गांवों और संचार व्यवस्था का निर्माण करने की प्रक्रिया कम नजर मे आती है. हालांकि, लंबे समय में इसका रणनीतिक असर गहरा माना जाता है.
किसी भी देश की सीमा पर उसके सैनिक आम तौर पर गश्त करते हैं. एक तरीके से यह अपनी मौजूदगी बनाए रखने का सबसे अहम और असरदार माध्यम भी है. भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर कई बार तनाव रहा है. वहीं, दोनों देशों के बीच सीमा पर गश्त और समन्वय व्यवस्था लगातार अहम मुद्दे बने रहे.
गत 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच WMCC की 36वीं बैठक भी हुई, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने को द्विपक्षीय संबंधों के लिए जरूरी बताया गया. इन सभी बातों से स्पष्ट होता है, तो सीमा विवाद केवल सैनिकों की तैनाती तक का विषय नहीं है. यहां पर ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि किस क्षेत्र में उसकी मौजूदगी कितनी नियमित है.
किसी भी देश की सीमा पर अगर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है, तो इसका सीधा असर वहां पर तेज आवाजाही पर देखने को मिलता है. अच्छी सड़कों से होने वाली बेहतर कनेक्टिविटी सैनिकों को जरूरत पड़ने पर तेजी और संवेदनशील इलाकों पर पहुंचाने में मदद करती हैं.
यही कारण है कि सीमा के पास चीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर विशेष बल दे रहा है.इस विकास से जहां एक ओर स्थानीय लोगों का जीवन आसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा और सैन्य पहुंच भी आसान बनने लगती है. ऐसे में चीन अब इन्फ्रास्ट्रक्चर को ही रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है.
चीन की इस रणनीति से भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है. सबसे बड़ी चुनौती है कि सीमा पर चीन के इस कदम को केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है. माना जा रहा है कि इस इलाके में सड़कें, गांव, संचार व्यवस्था की मौजूदगी लगातार ऐसे ही मजबूत होती रही, तो समय के साथ जमीनी हकीकत बदल सकती है. यही कारण है कि इस इलाके में भारत को अपनी मौजूदगी के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना होगा.
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत की ओर से सीमा से जुड़े क्षेत्रों में पहले ही इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है. वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत सीमा के गांवों में सड़कों, स्वास्थ्य, ऊर्जा,शिक्षा और टेलीकॉम कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है. बता दें कि इसका मकसद केवल सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि सीमावर्ती गांवों में लोगों की मौजूदगी और आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखना भी जरूरी है.
सीमावर्ती इलाकों में गांवों से लोगों का पलायन भारत के लिए कहीं न कहीं एक चिंता विषय है. यह देश के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन सकता है. जानकार मानते हैं कि सीमा से सटे गांवों में आबादी के कम होने के कारण वहां पर नागरिक मौजूदगी कमजोर पड़ सकती है.
भारत को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग सीमा के गावों में रह सकें और काम कर सकें. इसके लिए वहां इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए. केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अहम योगदान दे सकता है.
जानकार मानते हैं कि सीमा पर केवल सड़कों और गांव को आधुनिक बनाना पर्याप्त नहीं हो सकता. भारत को यह भी पता होना चाहिए कि दूसरी ओर क्या बदलाव किए जा रहे हैं. ऐसे में सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और संचार प्रणालियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करना होगा, जिससे एलएसी पर होने वाले बदलावों की निगरानी की जा सकेगी.
बेहतर निगरानी से नए इन्फ्रास्ट्रक्चर, गश्त के पैटर्न या किसी नई बस्ती जैसी गतिविधियों का शुरुआती स्तर भी पता लगाया जा सकता है. इसे भारत को समय रहते रणनीति बनाने में सफलता मिलेगी.
आंकड़ों के मुताबिक, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में कुल 1200 से अधिक परियजनाओं को मंजूरी मिली है. जुलाई 2026 तक 316 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं.
बता दें कि इन विकास परियोजनाओं को केवल एक योजना के जैसे नहीं देखा जाना चाहिए. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इनका रणनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है.
सीमा के पास चीन की ओर से बढ़ाई जा रही गतिविधियां सीधे युद्ध की तैयारी के तौर पर नजर नहीं आती हैं. इसके इतर पता चलता है कि चीन सैन्य दबाव के साथ-साथ गैर-सैन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहा है.
इससे साफ पता चलता है कि चीन एक ऐसी रणनीति बनाने का काम कर रहा है, जिसमें बिना सैन्य संघर्ष के धीरे-धीरे प्रशासनिक, बुनियादी ढांचे और कूटनीतिक स्तर पर अपने दावे को मजबूत किया जा सके. ऐसे में भारत के लिए यह चुनौती है कि इन गतिविधि का जवाब दिए बिना तनाव को अनावश्यक रूप से बढ़ाए बिना अपनी स्थिति को मजबूत कर सके.