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LAC के पास चीन की नई रणनीति, कैसे जमीनी हकीकत बदलने में लगा ड्रैगन; सभी चुनौतियों को मात देगा भारत

चीन अब गैर-सैन्य तरीके से भारत-चीन सीमा के पास जमीनी स्थिति को अपने पक्ष में मजबूत करने की कोशिश में है. चीन सीमा से सटे इलाकों में नए गांव बसाने का काम कर रहा है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी बेहतर की जा रही हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 09, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:21 PM IST
LAC के पास चीन की नई रणनीति, कैसे जमीनी हकीकत बदलने में लगा ड्रैगन; सभी चुनौतियों को मात देगा भारत

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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