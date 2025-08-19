DNA: चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; कैसे भारत ने काटी षडयंत्र वाली पाइप लाइन?
Advertisement
trendingNow12888505
Hindi Newsदेश

DNA: चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; कैसे भारत ने काटी षडयंत्र वाली पाइप लाइन?

India-Taiwan Friendship: शी जिनपिंग के विशेष दूत और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस वक्त दिल्ली में हैं और उन्होंने 24 घंटे के अंदर तीन बड़ी बैठकें की. वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है. पीएम आवास पर हुई ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी, चीन जाएंगे. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; कैसे भारत ने काटी षडयंत्र वाली पाइप लाइन?

China-India Relations: अवसरवाद का अर्थ होता है सिद्धांतों को तिलांजलि देकर केवल अपने लाभ या फिर सुविधा के लिए परिस्थितियों का उपयोग करना. तो अफवाहबाज वो होता है जो बिना सत्य और तथ्य की बातों को प्रचारित करता है. वैश्विक परिदृश्य में जब इन शब्दों का जिक्र करते हैं तो मौजूदा वक्त में दो चेहरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं. इनमें से एक हैं डॉनल्ड ट्रंप. तो दूसरे हैं शी जिनपिंग.

इन दोनों नेताओं का चरित्र अवसरवाद और अफवाह के ईर्द-गिर्द दिखता है. ये दोनों नेता, दोनों शब्दों को आभूषण की तरह धारण करते हैं. ट्रंप बार-बार भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का दावा करके अफवाह को आकार दे रहे हैं तो दूसरी ओर शी जिनपिंग या कहिए कि उनके देश की ओर से ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो अवसरवाद की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है. आज हम इन दोनों वैश्विक नेताओं के विचारों का विश्लेषण करेंगे. खासकर चीन के भारत विरोधी अफवाह का.

दिल्ली में हैं वांग यी

मगर उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शी जिनपिंग के विशेष दूत और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस वक्त दिल्ली में हैं और उन्होंने 24 घंटे के अंदर तीन बड़ी बैठकें की. वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है. पीएम आवास पर हुई ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी, चीन जाएंगे. इससे पहले सुबह में चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोवल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी. 

दोनों के बीच सीमा पर शांति को लेकर बातचीत हुई. डोवल ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर से संबंध सुधारने की दिशा में जो पहल हो रही थी, वो एक कदम और आगे बढ़ी. इससे पहले 18 अगस्त की शाम में वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी. जिसमें चीन ने फिर से रेयर अर्थ, फर्टिलाइजर और सुरंग बोरिंग उपकरण के निर्यात का वादा किया.

चीन का अवसरवाद और अफवाहबाजी

मगर भेंट-मुलाकातों के बीच चीन ने वही किया, जिसमें उसकी विशेषज्ञता है और वो है अवसरवाद और अफवाहबाजी का. चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें एक हिस्सा ये था कि भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने एक चीन एक नीति को स्वीकार किया और ताइवान को चीन का हिस्सा बताया.

हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन

भारतीय विदेश मंत्री को केंद्र में रखकर जारी किए गए इस बयान को चाइनीज मीडिया ने प्रोपेगेंडा का आकार देकर प्रसारित करना शुरू किया. क्योंकि चीन यही चाहता है कि भारत मान ले कि ताइवान, अखंड चीन का हिस्सा है. इस दुष्प्रचार के जरिए चीन अपने लोगों के साथ-साथ ताइवान को भी बड़ा संदेश देना चाहता था. ताइवान पर अपने दावों को कूटनीतिक रूप से और ज्यादा सुदृढ़ करना चाहता था. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा शुरू हुई. मगर जैसे ही अफवाह ने आकार लेना शुरू किया वैसे ही भारत ने उसपर विराम लगा दिया. भारत ने जो जवाब दिया उसका सारांश ये है कि वन चाइना पॉलिसी या फिर ताइवान को लेकर नई दिल्ली की नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारत का भी ताइवान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रित रिश्ता है और ये आगे भी जारी रहेगा.

भारत ने काटी षडयंत्र वाली पाइपलाइन

भारत ने ड्रैगन की षड्यंत्र वाली पाइप लाइन को काट दिया. मगर इससे एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया कि मौकापरस्ती में चीन का कोई सानी नहीं है. हिंदी-चीनी भाई-भाई के नए संस्करण की लॉन्चिंग से पहले उसका कपट सामने आ गई.

टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में थोड़ी खटास आई है. ड्रैगन को इसमें मौका दिख रहा है. वो इसका सीधा-सीधा फायदा उठाने की फिराक में है. उसे लगा रहा है कि संबंधों को सृदृढ़ करने की आड़ में इस वक्त वो भारत से ऐसा सौदा कर सकता है. 

ताइवान पर कब्जा करना चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है. चीन किसी की भी कीमत पर ताइवान को हथियाना चाहता है. इसके लिए चीन एक टर्म यूज करता है, वो है वन चाइना पॉलिसी. जिसके तहत चीन ताइवान के अस्तित्व को ही नकारता रहा है.

ताइवान खुद को मानता है अलग देश

एक चीन नीति के अनुसार ताइवान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है.जबकि ताइवान खुद को 1949 से ही स्वयं को अलग लोकतांत्रिक देश मानता है.

चीन सिर्फ इसलिए ताइवान को नहीं कब्जाना चाहता है कि वो कभी उसका हिस्सा हुआ करता था. बल्कि ड्रैगन को पता है कि ताइवान की भोगौलिक स्थिति प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदू पर है. यह क्षेत्र व्यापार मार्गों और सैन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन कई बार उसे धमका चुका है. 

कई बार अपने बॉम्बर भेजकर ताइपे की सरकार और वहां के लोगों को डराने की कोशिश की है. मगर ताइवान डटकर खड़ा है. अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अमेरिका से मदद लेता है. ताइवान के दुनिया के कई देशों के रिश्ते बहुत ही अच्छे संबंध हैं. उन्हीं में से एक देश भारत भी है.

भारत और ताइवान के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध नहीं हैं, मगर दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत ही मधुर हैं. ताइवान का भारत में एक प्रतिनिधि कार्यालय है, जिसे ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है. जो करीब करीब दूतावास की तरह ही काम करता है. पहला ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र 1995 में दिल्ली में स्थापित किया गया मगर अब ये चेन्नई और मुम्बई में भी है. तो वहीं भारत का भी एक सेंटर ताइवान में 1995 से ही है. जिसे इंडिया ताइपे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है.

भारत से ताइवान के हैं मजबूत रिश्ते

पिछले कुछ सालों में भारत और ताइवान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत अधिक मजबूत हुए हैं. ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी और भारत की एक्ट ईस्ट नीति एक-दूसरे को करीब लाती है. दोनों देश आपसी हितों, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, सहयोग को बढ़ाने के लिए नया रास्ता तलाश रहे हैं. भविष्य में यह साझेदारी भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर इंडोपैसिफिक क्षेत्र में.

भारत ने कभी नहीं माना कि ताइवान चीन का हिस्सा है. इसका कोई दस्तावेज भी नहीं है. चीन की वन चाइना पॉलिसी पर भी भारत चुप्पी साधकर ही रहा है. लंबे समय से किसी संयुक्त बयान में भी इसका जिक्र नहीं किया. 1972 में जरूर भारत एक चीन नीति का समर्थन करता था. मगर बाद के दिनों में जब वैश्विक परिदृश्य बदला तो भारत ने भी अपनी नीति में बदलाव किया.
 
2008 के बाद से जब वन चीन नीति के तहत चीन की नापाक नज़र अरुणाचल प्रदेश पर पड़ी. अरुणाचल के कुछ हिस्सों को चीन ने एक चीन नीति का हिस्सा बताने लगा.
2010 में एक कदम और आगे बढते हुए चीन ने जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए स्टेपल्ड वीजा जारी करना शुरू किया, जिससे यह संदेश गया कि चीन, जम्मू-कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं करता.

भारत ने साफ कर दिया स्टैंड

इसके बाद भारत ने साफ कर दिया कि जब तक एक भारत की नीति है, तब तक वन चाइना पॉलिसी की समर्थन नहीं हो सकता है. 2010 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत आए. इस दौरान भारत और चीन के बीच संयुक्त बयान जारी किया गया, लेकिन भारत ने इसमें वन चाइना पॉलिसी का उल्लेख करने से परहेज किया. यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था. भारत आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है. दूसरी ओर ताइवान के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं. यही बात चीन को बहुत ज्यादा अखरती है.  

चीन चाहता है कि किसी तरह भारत को ताइवान से दूर कर दिया जाए. चीन को मौका नहीं मिल रहा था. क्योंकि 2013 में हुए डोकलाम विवाद के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट की मात्रा बढ़ी हुई थी. 2020 में जब गलवान में खूनी झड़प हुई तो उसके बाद से संबंध और खराब हो गए.  

पांच सालों से भारत और चीन के बीच रिश्ते खराब ही रहे. हालांकि पिछले एक साल से  संबंधों को पटरी पर लाने की पहल थोड़ी तेज़ हुई. इस बीच जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर थोड़ी दूरी बनी. रूस की पहल के बाद चीन और भारत में नजदीकी बननी शुरू हुई. 

संबंध मजबूत करने की आड़ में प्रोपेगेंडा

हिंदुस्तान पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ दोस्ती को नए सिरे से शुरुआत करने की ओर बढ़ा. हिंदी-चीनी भाई-भाई का अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने सबसे विश्वस्त दूत को नई दिल्ली भेजा. मगर संबंध को और प्रगाढ़ करने की आड़ में ड्रैगन ने वही किया, जो उसकी फितरत रही है. जैसे ही अवसर मिला, अपना हित साधने के लिए ऐसा दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे भारत और ताइवान के रिश्ते प्रभावित हो. इस अफवाह में चीन का उद्देश्य शीशे की तरह साफ दिख रहा है.

हालांकि चीन की नीयत उसी वक्त साफ दिखने लगी थी जब ख़बर आई कि वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान जाएंगे. पिछले दो दशकों में कोई भी चाइनीज विदेश मंत्री भारत के बाद पाकिस्तान दौरे पर नहीं गया था. लेकिन इस बार वांग यी जा रहे हैं. वो भी तब जबकि आतंकवाद पर पाकिस्तान बेनकाब है.

यही वजह है कि चीन के चरित्र से परिचित भारत सतर्क है. अवसर देखकर ताइवान पर जैसे ही अफवाह फैलाना शुरू किया, वैसे ही चीन को ये संदेश दे दिया गया कि ड्रैगन के जाल में भारत नहीं फंसने वाला है. भारत हर दोस्ती को स्वीकार करेगा, मगर किसी की शर्तों पर नहीं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
DNA
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', साथ आए ये तीन दल
DNA Analysis
प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', साथ आए ये तीन दल
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
US trade rules on Indian seafood
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
LCA Mark 1A Fighter Aircraft
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
;